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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الدفاع-الروسية-إسقاط-18-طائرة-أوكرانية-مسيرة-الليلة-الماضية--1060509574.html
الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطائرات الروسية هاجمت 67 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:29+0000
2022-03-27T07:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف في إيجاز صحفي: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضرب الطيران التكتيكي والجيش 67 منشأة عسكرية أوكرانية. من بينها: موقعان للقيادة، وثلاثة مستودعات ميدانية للأسلحة والذخيرة، و11 معقلًا لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، و20 منطقة لتركيز المعدات العسكرية".وأشار كوناشينكوف إلى أنه: "تم تدمير مستودع صواريخ من طراز "إس-300" و"بوك" في قرية بليسيتسكوي، على بعد 30 كم جنوب غربي مدينة كييف، بأسلحة بحرية التموضع عالية الدقة بعيدة المدى".وأكد أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 289 طائرة مسيرة و 1656 دبابة ومدرعة و169 راجمة صواريخ و684 مدفعية ميدانية وهاون و1503 مركبة عسكرية خاصة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية

07:29 GMT 27.03.2022
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الوضع في قرية تريوخيزبينكا، بعد تحريرها من القوات الأوكرانية المسلحة، جمهورية لوغانسك الشعبية 5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطائرات الروسية هاجمت 67 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إيجاز صحفي: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضرب الطيران التكتيكي والجيش 67 منشأة عسكرية أوكرانية. من بينها: موقعان للقيادة، وثلاثة مستودعات ميدانية للأسلحة والذخيرة، و11 معقلًا لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، و20 منطقة لتركيز المعدات العسكرية".

وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق نوفايا باسانيا، وبيسكا وبوريسبيل، وشورس وفيشنيفا وكريوكوفكا وبتروفسك".

وأشار كوناشينكوف إلى أنه: "تم تدمير مستودع صواريخ من طراز "إس-300" و"بوك" في قرية بليسيتسكوي، على بعد 30 كم جنوب غربي مدينة كييف، بأسلحة بحرية التموضع عالية الدقة بعيدة المدى".
وأكد أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 289 طائرة مسيرة و 1656 دبابة ومدرعة و169 راجمة صواريخ و684 مدفعية ميدانية وهاون و1503 مركبة عسكرية خاصة.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:36 GMT
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