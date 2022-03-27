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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الرئاسة-التركية-الاجتماع-المقبل-للوفدين-الروسي-والأوكراني-يعقد-في-إسطنبول-1060540540.html
الرئاسة التركية: الاجتماع المقبل للوفدين الروسي والأوكراني يعقد في إسطنبول
الرئاسة التركية: الاجتماع المقبل للوفدين الروسي والأوكراني يعقد في إسطنبول
يعقد الاجتماع المقبل للوفدين المفاوضين من روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال المحادثات بين رئيسي تركيا، رجب طيب أردوغان، وروسيا،... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:11+0000
2022-03-27T18:11+0000
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وقال مكتب الرئيس التركي في بيان إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول".وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار.وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".من جانبه، كتب مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عقد المحادثات عبر الفيديو. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع حضوريا في 29 و30 مارس".
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الرئاسة التركية: الاجتماع المقبل للوفدين الروسي والأوكراني يعقد في إسطنبول

18:11 GMT 27.03.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . BelTA
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يعقد الاجتماع المقبل للوفدين المفاوضين من روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال المحادثات بين رئيسي تركيا، رجب طيب أردوغان، وروسيا، فلاديمير بوتين.
وقال مكتب الرئيس التركي في بيان إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول".
وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار.
وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
من جانبه، كتب مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عقد المحادثات عبر الفيديو. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع حضوريا في 29 و30 مارس".
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