https://arabic.sputniknews.com/20220327/الرئيس-الألماني-يتوقع-أياما-صعبة-على-بلاده-ويدعو-للتقشف-1060529444.html
الرئيس الألماني يتوقع أياما صعبة على بلاده ويدعو للتقشف
الرئيس الألماني يتوقع أياما صعبة على بلاده ويدعو للتقشف
صرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن البلاد "تمر بأيام صعبة" بسبب الوضع في أوكرانيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:07+0000
2022-03-27T14:07+0000
2022-03-27T14:07+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وأطلق شتاينماير تصريحه في حفل موسيقي لأوركسترا برلين الفيلهارمونية في قصر بلفيو.وقال إن الألمان بحاجة إلى الاستعداد ليكونوا صامدين وليتخذوا إجراءات تقشفية.وفي وقت سابق، تحدث رئيس حزب الوسط الألماني، كريستوف هيرستل، عن عدم قدرة المستشار الألماني أولاف شولتز على مقاومة الضغط من الولايات المتحدة، وكذلك عن التخريب من قبل حكومة شولتز، التي أيدت العقوبات المناهضة لروسيا بعد بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الألماني يتوقع أياما صعبة على بلاده ويدعو للتقشف
صرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن البلاد "تمر بأيام صعبة" بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأطلق شتاينماير تصريحه في حفل موسيقي لأوركسترا برلين الفيلهارمونية في قصر بلفيو.
وأضاف الرئيس، قائلا: "نعم، أمامنا أيام صعبة في ألمانيا أيضا. أيام ستغير العالم وتغيرنا، ربما أسرع مما كنا نتخيله. الحقيقة البسيطة هي أن هناك العديد من الصعوبات في المستقبل. على الرغم من كل الجهود الدبلوماسية الجارية".
وقال إن الألمان بحاجة إلى الاستعداد ليكونوا صامدين وليتخذوا إجراءات تقشفية.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس حزب الوسط الألماني، كريستوف هيرستل، عن عدم قدرة المستشار الألماني أولاف شولتز على مقاومة الضغط من الولايات المتحدة، وكذلك عن التخريب من
قبل حكومة شولتز، التي أيدت العقوبات المناهضة لروسيا بعد بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.