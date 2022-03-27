عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الرئيس-الألماني-يتوقع-أياما-صعبة-على-بلاده-ويدعو-للتقشف-1060529444.html
الرئيس الألماني يتوقع أياما صعبة على بلاده ويدعو للتقشف
الرئيس الألماني يتوقع أياما صعبة على بلاده ويدعو للتقشف
صرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن البلاد "تمر بأيام صعبة" بسبب الوضع في أوكرانيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:07+0000
2022-03-27T14:07+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/50/1044635001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ebe1bff8f00ba947e4ae458b8bb619d2.jpg
وأطلق شتاينماير تصريحه في حفل موسيقي لأوركسترا برلين الفيلهارمونية في قصر بلفيو.وقال إن الألمان بحاجة إلى الاستعداد ليكونوا صامدين وليتخذوا إجراءات تقشفية.وفي وقت سابق، تحدث رئيس حزب الوسط الألماني، كريستوف هيرستل، عن عدم قدرة المستشار الألماني أولاف شولتز على مقاومة الضغط من الولايات المتحدة، وكذلك عن التخريب من قبل حكومة شولتز، التي أيدت العقوبات المناهضة لروسيا بعد بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/50/1044635001_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2109f5cfe97f2a9cb602451409d8f996.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

الرئيس الألماني يتوقع أياما صعبة على بلاده ويدعو للتقشف

14:07 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
صرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن البلاد "تمر بأيام صعبة" بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأطلق شتاينماير تصريحه في حفل موسيقي لأوركسترا برلين الفيلهارمونية في قصر بلفيو.

وأضاف الرئيس، قائلا: "نعم، أمامنا أيام صعبة في ألمانيا أيضا. أيام ستغير العالم وتغيرنا، ربما أسرع مما كنا نتخيله. الحقيقة البسيطة هي أن هناك العديد من الصعوبات في المستقبل. على الرغم من كل الجهود الدبلوماسية الجارية".

وقال إن الألمان بحاجة إلى الاستعداد ليكونوا صامدين وليتخذوا إجراءات تقشفية.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس حزب الوسط الألماني، كريستوف هيرستل، عن عدم قدرة المستشار الألماني أولاف شولتز على مقاومة الضغط من الولايات المتحدة، وكذلك عن التخريب من قبل حكومة شولتز، التي أيدت العقوبات المناهضة لروسيا بعد بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала