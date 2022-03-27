https://arabic.sputniknews.com/20220327/السيسي-يوجه-بتوفير-السلع-بأسعار-مناسبة-للمواطنين-1060539361.html
السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T17:25+0000
2022-03-27T17:25+0000
2022-03-27T17:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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واجتمع السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتناول الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي، بحسب بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي "وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها".وطالب السيسي كذلك بـ"المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
واجتمع السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتناول الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية
بالسوق المحلي، بحسب بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي "وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع
الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها".
وطالب السيسي كذلك بـ"المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان".