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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الشرطة-العراقية-تعتقل-وزيرا-سابقا-بتهمة-القتل-العمد-1060523597.html
الشرطة العراقية تعتقل وزيرا سابقا بتهمة القتل العمد
الشرطة العراقية تعتقل وزيرا سابقا بتهمة القتل العمد
أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على وزير أسبق في الحكومة المركزية بتهمة القتل العمد في محافظة دهوك شمالي البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:28+0000
2022-03-27T12:28+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني أن الشرطة في دهوك ألقت القبض على وزير الهجرة والمهجرين السابق ديندار نجمان دوسكي وابن شقيقه بتهمة القتل العمد.أشار المصدر إلى أن نجل شقيق الوزير اعترف بأنه هو من نفذ جريمة القتل وليس عمه.وأوضح المصدر ذاته أن أهل المجني عليه يوجهون الاتهام للوزير بقتل الضحية، الأمر الذي استدعى التحفظ عليه مع نجل شقيقه لحين اكتمال التحقيقات.وعن موعد وسبب الجريمة قال المصدر الأمني إنها وقعت قبل أسبوع بسبب خلافات على أملاك وعقارات.وتولى دوسكي منصب وزير الهجرة والمهجرين خلال الولاية الثانية لرئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي التي كانت بين عامي 2010 و2014، وشغل الحقيبة عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/هل-دخلت-عملية-تشكيل-الحكومة-العراقية-الوقت-بدل-الضائع-1060519268.html
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أخبار العراق اليوم

الشرطة العراقية تعتقل وزيرا سابقا بتهمة القتل العمد

12:28 GMT 27.03.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على وزير أسبق في الحكومة المركزية بتهمة القتل العمد في محافظة دهوك شمالي البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني أن الشرطة في دهوك ألقت القبض على وزير الهجرة والمهجرين السابق ديندار نجمان دوسكي وابن شقيقه بتهمة القتل العمد.
هل دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الوقت بدل الضائع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
هل دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الوقت بدل الضائع
11:10 GMT
أشار المصدر إلى أن نجل شقيق الوزير اعترف بأنه هو من نفذ جريمة القتل وليس عمه.
وأوضح المصدر ذاته أن أهل المجني عليه يوجهون الاتهام للوزير بقتل الضحية، الأمر الذي استدعى التحفظ عليه مع نجل شقيقه لحين اكتمال التحقيقات.
وعن موعد وسبب الجريمة قال المصدر الأمني إنها وقعت قبل أسبوع بسبب خلافات على أملاك وعقارات.
وتولى دوسكي منصب وزير الهجرة والمهجرين خلال الولاية الثانية لرئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي التي كانت بين عامي 2010 و2014، وشغل الحقيبة عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني.
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