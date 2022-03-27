https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصحة-العالمية-تسجل-72-هجوما-على-الرعاية-الصحية-في-أوكرانيا-1060545188.html

الصحة العالمية تسجل 72 هجوما على الرعاية الصحية في أوكرانيا

الصحة العالمية تسجل 72 هجوما على الرعاية الصحية في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سجلت 72 هجوما على مؤسسات الرعاية الصحية منذ بدء العملية... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T22:39+0000

2022-03-27T22:39+0000

2022-03-27T22:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش على مواقع التواصل الاجتماعي "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تحققت منظمة الصحة العالمية من 72 هجوما على الرعاية الصحية، من بينها 71 حالة وفاة، يجب حماية الحق في الصحة".اتهمت روسيا القوات شبه العسكرية الأوكرانية مرارا باستخدام البنية التحتية المدنية لمهاجمة المواقع العسكرية الروسية، بما في ذلك من خلال إنشاء مواقع إطلاق النار داخل المستشفيات والمباني السكنية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة