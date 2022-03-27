عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصحة-العالمية-تسجل-72-هجوما-على-الرعاية-الصحية-في-أوكرانيا-1060545188.html
الصحة العالمية تسجل 72 هجوما على الرعاية الصحية في أوكرانيا
الصحة العالمية تسجل 72 هجوما على الرعاية الصحية في أوكرانيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سجلت 72 هجوما على مؤسسات الرعاية الصحية منذ بدء العملية... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T22:39+0000
2022-03-27T22:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21e30579f7de25b43962d30fcf74de40.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش على مواقع التواصل الاجتماعي "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تحققت منظمة الصحة العالمية من 72 هجوما على الرعاية الصحية، من بينها 71 حالة وفاة، يجب حماية الحق في الصحة".اتهمت روسيا القوات شبه العسكرية الأوكرانية مرارا باستخدام البنية التحتية المدنية لمهاجمة المواقع العسكرية الروسية، بما في ذلك من خلال إنشاء مواقع إطلاق النار داخل المستشفيات والمباني السكنية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-مجلس-أوروبا-هناك-ضرورة-لمواصلة-الحوار-مع-بوتين-لأنه-هو-من-يجلس-في-الكرملين-اليوم-1060545075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f960f35e237fffab0e6166cfeb4f6feb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

الصحة العالمية تسجل 72 هجوما على الرعاية الصحية في أوكرانيا

22:39 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سجلت 72 هجوما على مؤسسات الرعاية الصحية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش على مواقع التواصل الاجتماعي "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تحققت منظمة الصحة العالمية من 72 هجوما على الرعاية الصحية، من بينها 71 حالة وفاة، يجب حماية الحق في الصحة".
اتهمت روسيا القوات شبه العسكرية الأوكرانية مرارا باستخدام البنية التحتية المدنية لمهاجمة المواقع العسكرية الروسية، بما في ذلك من خلال إنشاء مواقع إطلاق النار داخل المستشفيات والمباني السكنية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تقديم الجوائز والميداليات الذهبية بطل العمل في روسيا الاتحادية في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مجلس أوروبا: هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع بوتين لأنه هو من يجلس في الكرملين اليوم
22:12 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала