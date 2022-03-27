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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصومال-مقتل-5-جنود-و12-من-حركة-الشباب-خلال-هجوم-على-قاعدة-عسكرية-1060519766.html
الصومال... مقتل 5 جنود و12 من حركة الشباب خلال هجوم على قاعدة عسكرية
الصومال... مقتل 5 جنود و12 من حركة الشباب خلال هجوم على قاعدة عسكرية
قُتل خمسة جنود من قوات بونتلاند الصومالية، بالإضافة إلى 12 من مسلحي حركة الشباب المتشددة، إثر هجوم استهدف قاعدة عسكرية في منطقة "أفورور" شمالي البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:26+0000
2022-03-27T11:26+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" المحلي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين عسكريين في بونتلاند، أن "12 مسلحا على الأقل من حركة الشباب من بينهم قادة، قتلوا خلال هجوم شنته الحركة فجر اليوم استهدف قاعدة في أفورور بمنطقة باري".وتابع الموقع، وفقا لما أكدته مصادر مستقلة في بونتلاند أن الهجوم أسفر عن "مقتل 5 جنود من قوات بونتلاند".ومن جانبه، قال "راديو مقديشيو"، نقلا عن مسؤولين، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين".وأفاد "راديو دالسان" أن "حركة الشباب زعمت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أنها استولت على مركبات عسكرية داخل القاعدة التي تتمركز فيها قوات بونتلاند".وبدأ القتال في منطقة أفورور في منطقة باري بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في بونتلاند في المنطقة، أعقبته ساعات من القتال.يُشار إلى أنه في الـ23 من الشهر الجاري، أحبطت قوات الأمن الصومالية هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.يشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأمن-الصومالي-يحبط-هجوما-مسلحا-على-قاعدة-للجيش-قرب-مطار-مقديشو-الدولي-1060337999.html
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الصومال... مقتل 5 جنود و12 من حركة الشباب خلال هجوم على قاعدة عسكرية

11:26 GMT 27.03.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
قُتل خمسة جنود من قوات بونتلاند الصومالية، بالإضافة إلى 12 من مسلحي حركة الشباب المتشددة، إثر هجوم استهدف قاعدة عسكرية في منطقة "أفورور" شمالي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" المحلي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين عسكريين في بونتلاند، أن "12 مسلحا على الأقل من حركة الشباب من بينهم قادة، قتلوا خلال هجوم شنته الحركة فجر اليوم استهدف قاعدة في أفورور بمنطقة باري".

وتابع الموقع، وفقا لما أكدته مصادر مستقلة في بونتلاند أن الهجوم أسفر عن "مقتل 5 جنود من قوات بونتلاند".

ومن جانبه، قال "راديو مقديشيو"، نقلا عن مسؤولين، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين".

وأفاد "راديو دالسان" أن "حركة الشباب زعمت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أنها استولت على مركبات عسكرية داخل القاعدة التي تتمركز فيها قوات بونتلاند".

وبدأ القتال في منطقة أفورور في منطقة باري بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في بونتلاند في المنطقة، أعقبته ساعات من القتال.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
23 مارس, 10:02 GMT
يُشار إلى أنه في الـ23 من الشهر الجاري، أحبطت قوات الأمن الصومالية هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.

يشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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