الصومال... مقتل 5 جنود و12 من حركة الشباب خلال هجوم على قاعدة عسكرية
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
قُتل خمسة جنود من قوات بونتلاند الصومالية، بالإضافة إلى 12 من مسلحي حركة الشباب المتشددة، إثر هجوم استهدف قاعدة عسكرية في منطقة "أفورور" شمالي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" المحلي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين عسكريين في بونتلاند، أن "12 مسلحا على الأقل من حركة الشباب من بينهم قادة، قتلوا خلال هجوم شنته الحركة فجر اليوم استهدف قاعدة في أفورور بمنطقة باري".
وتابع الموقع، وفقا لما أكدته مصادر مستقلة في بونتلاند أن الهجوم أسفر عن "مقتل 5 جنود من قوات بونتلاند".
ومن جانبه، قال "راديو مقديشيو"، نقلا عن مسؤولين، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين".
وأفاد "راديو دالسان" أن "حركة الشباب زعمت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أنها استولت على مركبات عسكرية داخل القاعدة التي تتمركز فيها قوات بونتلاند".
وبدأ القتال في منطقة أفورور في منطقة باري بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في بونتلاند في المنطقة، أعقبته ساعات من القتال.
وتابع الموقع، وفقا لما أكدته مصادر مستقلة في بونتلاند أن الهجوم أسفر عن "مقتل 5 جنود من قوات بونتلاند".
ومن جانبه، قال "راديو مقديشيو"، نقلا عن مسؤولين، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين".
وأفاد "راديو دالسان" أن "حركة الشباب زعمت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أنها استولت على مركبات عسكرية داخل القاعدة التي تتمركز فيها قوات بونتلاند".
وبدأ القتال في منطقة أفورور في منطقة باري بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في بونتلاند في المنطقة، أعقبته ساعات من القتال.
23 مارس, 10:02 GMT
يُشار إلى أنه في الـ23 من الشهر الجاري، أحبطت قوات الأمن الصومالية هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.
يشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
يشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.