https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصين-تغلق-أكبر-مدنها-ومركزها-المالي-بضغط-من-تفشي-كورونا-1060531065.html

الصين تغلق أكبر مدنها ومركزها المالي بضغط من تفشي كورونا

الصين تغلق أكبر مدنها ومركزها المالي بضغط من تفشي كورونا

قالت مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الأحد، إنها ستبدأ إغلاقا تدريجيا للحد من تفشي "كوفيد 19" الذي تغذيه سلالة "أوميكرون" الشديدة العدوى، والتي تسببت في تسجيل... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T14:46+0000

2022-03-27T14:46+0000

2022-03-27T14:47+0000

فيروس كورونا

أوميكرون

الصين

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وأوضحت حكومة أكبر مدينة في الصين، أنها ستغلق النصف الشرقي منها لمدة خمسة أيام تبدأ يوم الاثنين، وتشمل عمليات اختبار موسعة، يليها إغلاق مماثل للجانب الغربي يبدأ في الأول من أبريل/ نيسان، بحسب "فرانس برس".أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة في الأيام الأخيرة النقطة الساخنة الرئيسية في تفشي المرض على مستوى البلاد والذي بدأ يتزايد في أوائل مارس/ آذار.رغم أن أعداد الحالات الأخيرة لا تزال غير مهمة في السياق العالمي، إلا أنها تعد الأعلى في الصين منذ الأسابيع الأولى للوباء، والذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية، يوم الأحد، عن أكثر من 4500 حالة جديدة انتقلت لها العدوى محليا، بانخفاض بأكثر من 1000 حالة عن اليوم السابق، لكنها لا تزال أعلى بكثير من الإحصائيات اليومية المكونة من رقمين والتي سجلت عادة على مدار العامين الماضيين.تعرض ملايين السكان في المناطق المتضررة في جميع أنحاء البلاد لعمليات إغلاق على مستوى المدينة، ومع ذلك، تجنبت شنغهاي حتى الآن الإغلاق الكامل.قال المسؤولون إنه من الضروري الحفاظ على تشغيل المدينة التي تحتضن ميناء شرقي الصين وتعد مركزا ماليا، وذلك من أجل مصلحة كل من الاقتصاد المحلي والعالمي.لكن مع ارتفاع عدد الحالات، قالت حكومة المدينة في إشعار عام إنه يتم تنفيذ الإغلاق المكون من جزأين "للحد من انتشار الوباء، وضمان سلامة وصحة الناس" واستئصال حالات الإصابة "في أقرب وقت، بقدر الإمكان".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/تدهور-الوضع-الوبائي-في-الصين-مع-تسجيل-آلاف-الإصابات-يوميا-1059939948.html

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فيروس كورونا, أوميكرون, الصين