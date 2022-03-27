https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصين-والهند-يحصلان-على-حصة-الأسد-في-صادرات-نفط-العراق-1060509925.html
الصين والهند تحصلان على حصة "الأسد" في صادرات نفط العراق
الصين والهند تحصلان على حصة "الأسد" في صادرات نفط العراق
أعلنت إحدى الشركات العراقية، اليوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية والصينية استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:44+0000
2022-03-27T07:44+0000
2022-03-27T07:49+0000
العالم العربي
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وبحسب وكالة "شفق نيوز"، أفادت شركة "سومو" للتسويق النفطي: "من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط/ فبراير، فإن الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، بواقع 7 شركات لكل واحدة منهما، ثم جاءت ثانيا الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية بـ 4 شركات لكل واحدة منهما، تلتها الإيطالية بواقع 3 شركات، ثم اليونانية بشركتين".وأضافت: "الشركات الإسبانية والبريطانية والتركية و(الهولندية-البريطانية ) والأنغولية والروسية والماليزية كان نصيبها شركة واحدة لكل منهما".ونوهت الشركة في بيانها إلى أنها تعتمد في بيعها للنفط العراقي "على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الصين والهند تحصلان على حصة "الأسد" في صادرات نفط العراق
07:44 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 27.03.2022)
أعلنت إحدى الشركات العراقية، اليوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية والصينية استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية.
وبحسب وكالة
"شفق نيوز"، أفادت شركة "سومو" للتسويق النفطي: "من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط/ فبراير، فإن الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، بواقع 7 شركات لكل واحدة منهما، ثم جاءت ثانيا الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية بـ 4 شركات لكل واحدة منهما، تلتها الإيطالية بواقع 3 شركات، ثم اليونانية بشركتين".
وأضافت: "الشركات الإسبانية والبريطانية والتركية و(الهولندية-البريطانية ) والأنغولية والروسية والماليزية كان نصيبها شركة واحدة لكل منهما".
ونوهت الشركة في بيانها إلى أنها تعتمد في بيعها للنفط العراقي "على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".