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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصين-والهند-يحصلان-على-حصة-الأسد-في-صادرات-نفط-العراق-1060509925.html
الصين والهند تحصلان على حصة "الأسد" في صادرات نفط العراق
الصين والهند تحصلان على حصة "الأسد" في صادرات نفط العراق
أعلنت إحدى الشركات العراقية، اليوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية والصينية استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:44+0000
2022-03-27T07:49+0000
العالم العربي
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وبحسب وكالة "شفق نيوز"، أفادت شركة "سومو" للتسويق النفطي: "من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط/ فبراير، فإن الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، بواقع 7 شركات لكل واحدة منهما، ثم جاءت ثانيا الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية بـ 4 شركات لكل واحدة منهما، تلتها الإيطالية بواقع 3 شركات، ثم اليونانية بشركتين".وأضافت: "الشركات الإسبانية والبريطانية والتركية و(الهولندية-البريطانية ) والأنغولية والروسية والماليزية كان نصيبها شركة واحدة لكل منهما".ونوهت الشركة في بيانها إلى أنها تعتمد في بيعها للنفط العراقي "على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".
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العالم العربي

الصين والهند تحصلان على حصة "الأسد" في صادرات نفط العراق

07:44 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniحقل نفطي في إحدى مدن العراق
حقل نفطي في إحدى مدن العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
أعلنت إحدى الشركات العراقية، اليوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية والصينية استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية.
وبحسب وكالة "شفق نيوز"، أفادت شركة "سومو" للتسويق النفطي: "من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط/ فبراير، فإن الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، بواقع 7 شركات لكل واحدة منهما، ثم جاءت ثانيا الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية بـ 4 شركات لكل واحدة منهما، تلتها الإيطالية بواقع 3 شركات، ثم اليونانية بشركتين".
وأضافت: "الشركات الإسبانية والبريطانية والتركية و(الهولندية-البريطانية ) والأنغولية والروسية والماليزية كان نصيبها شركة واحدة لكل منهما".
ونوهت الشركة في بيانها إلى أنها تعتمد في بيعها للنفط العراقي "على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".
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