https://arabic.sputniknews.com/20220327/العثور-على--الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-الصينية-المنكوبة-1060506232.html
العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية المنكوبة
العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية المنكوبة
أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح الأحد، أنه تم انتشال الصندوق الأسود الثاني لطائرة ركاب شرق الصين المحطمة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T04:08+0000
2022-03-27T04:08+0000
2022-03-27T04:08+0000
الصين
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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "الصندوق الأسود الثاني من رحلة طيران شرق الصين "إم.يو 5735" تم استعادته في 27 مارس".كانت الطائرة متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين، عندما هوت من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين، حيث لقي ركاب الطائرة البالغ عددهم 132 شخصًا مصرعهم جميعًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الصين-تبحث-عن-الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-المنكوبة-1060370997.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية المنكوبة
أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح الأحد، أنه تم انتشال الصندوق الأسود الثاني لطائرة ركاب شرق الصين المحطمة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "الصندوق الأسود الثاني من رحلة طيران شرق الصين "إم.يو 5735" تم استعادته في 27 مارس".
كانت الطائرة متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين
إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين، عندما هوت من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.
وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.
ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين، حيث لقي ركاب الطائرة البالغ عددهم 132 شخصًا مصرعهم جميعًا.