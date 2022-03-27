https://arabic.sputniknews.com/20220327/العراق-انطلاق-8-تظاهرات-وسط-العاصمة-بغداد-1060510533.html
العراق... انطلاق 8 تظاهرات وسط العاصمة بغداد
العراق... انطلاق 8 تظاهرات وسط العاصمة بغداد
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، انطلاق 8 تظاهرات منفصلة وسط العاصمة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:03+0000
2022-03-27T08:03+0000
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العالم العربي
العراق
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وذكرت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، أن "8 تظاهرات انطلقت في العاصمة بغداد، الأولى للمحاضرين أمام وزارة المالية، والثانية للخريجين التربويين أمام محافظة بغداد، والثالثة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي أمام مقر الهيئة الجادرية".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "التظاهرة الرابعة كانت للحراس الأمنيين أمام وزارة النفط، والخامسة لرابطة الجيش العراقي السابق في ساحة التحرير، والسادسة لناشطي تشرين أمام مجلس محافظة بغداد، والسابعة لخريجي الجامعات المتقدمين للدراسات العليا أمام جامعة بغداد".فيما كانت التظاهرة الثامنة والأخيرة في العاصمة بغداد لنقابة الفنانين والتي نظمت وقفة أمام بناية السينما والمسرح.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن في البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه تم إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن من خلال عمليات نوعية استباقية.وأوضح البيان أن هذه العمليات نفذت وفق معلومات دقيقة حصلت عليها شعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية وكتيبة استطلاع الفرقة.وذكر البيان أنه خلال العملية تم الكشف عن منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة في قضاء تلعفر "لاستهداف قواتنا الأمنية".وأفاد البيان أن المفارز الاستخبارية والقوات البرية تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت الجهد الهندسي من دخول المنزل وتفكيك 8 عبوات معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع.وأشارت مديرية الاستخبارات إلى أن "مفارز الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/اللحظات-الحاسمة-هل-تغير-الساعات-القادمة-الحياة-السياسية-في-العراق؟-1060425665.html
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العالم العربي, العراق
العراق... انطلاق 8 تظاهرات وسط العاصمة بغداد
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، انطلاق 8 تظاهرات منفصلة وسط العاصمة.
وذكرت قناة السومرية
، صباح اليوم الأحد، أن "8 تظاهرات انطلقت في العاصمة بغداد، الأولى للمحاضرين أمام وزارة المالية، والثانية للخريجين التربويين أمام محافظة بغداد، والثالثة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي أمام مقر الهيئة الجادرية".
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "التظاهرة الرابعة كانت للحراس الأمنيين أمام وزارة النفط، والخامسة لرابطة الجيش العراقي السابق في ساحة التحرير، والسادسة لناشطي تشرين أمام مجلس محافظة بغداد، والسابعة لخريجي الجامعات المتقدمين للدراسات العليا أمام جامعة بغداد".
فيما كانت التظاهرة الثامنة والأخيرة في العاصمة بغداد لنقابة الفنانين والتي نظمت وقفة أمام بناية السينما والمسرح.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن في البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إنه تم إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن من خلال عمليات نوعية استباقية.
وأوضح البيان أن هذه العمليات نفذت
وفق معلومات دقيقة حصلت عليها شعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية وكتيبة استطلاع الفرقة.
وذكر البيان أنه خلال العملية تم الكشف عن منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة في قضاء تلعفر "لاستهداف قواتنا الأمنية".
وأفاد البيان أن المفارز الاستخبارية والقوات البرية
تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت الجهد الهندسي من دخول المنزل وتفكيك 8 عبوات معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع.
وأشارت مديرية الاستخبارات إلى أن "مفارز الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى.