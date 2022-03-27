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العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن
العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن في البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:36+0000
2022-03-27T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه تم إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن من خلال عمليات نوعية استباقية.وأوضح البيان أن هذه العمليات نفذت وفق معلومات دقيقة حصلت عليها شعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية وكتيبة استطلاع الفرقة.وذكر البيان أنه خلال العملية تم الكشف عن منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة في قضاء تلعفر "لاستهداف قواتنا الأمنية".وأفاد البيان أن المفارز الاستخبارية والقوات البرية تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت الجهد الهندسي من دخول المنزل وتفكيك 8 عبوات معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع.وأشارت مديرية الاستخبارات إلى أن "مفارز الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزيرا-خارجية-العراق-والأردن-يبحثان-مخرجات-القمة-الرباعية-1060498152.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن

07:36 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 27.03.2022)
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
وزيرا خارجية العراق والأردن يبحثان مخرجات "القمة الرباعية"
أمس, 16:19 GMT
وقال البيان إنه تم إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن من خلال عمليات نوعية استباقية.
وأوضح البيان أن هذه العمليات نفذت وفق معلومات دقيقة حصلت عليها شعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية وكتيبة استطلاع الفرقة.
وذكر البيان أنه خلال العملية تم الكشف عن منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة في قضاء تلعفر "لاستهداف قواتنا الأمنية".
وأفاد البيان أن المفارز الاستخبارية والقوات البرية تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت الجهد الهندسي من دخول المنزل وتفكيك 8 عبوات معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع.
وأشارت مديرية الاستخبارات إلى أن "مفارز الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى.
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