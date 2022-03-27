https://arabic.sputniknews.com/20220327/العراق-يعلن-إحباط-مخططات-إرهابية-لاستهداف-قوات-الأمن-1060509759.html
العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن
العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن في البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:36+0000
2022-03-27T07:36+0000
2022-03-27T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه تم إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن من خلال عمليات نوعية استباقية.وأوضح البيان أن هذه العمليات نفذت وفق معلومات دقيقة حصلت عليها شعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية وكتيبة استطلاع الفرقة.وذكر البيان أنه خلال العملية تم الكشف عن منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة في قضاء تلعفر "لاستهداف قواتنا الأمنية".وأفاد البيان أن المفارز الاستخبارية والقوات البرية تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت الجهد الهندسي من دخول المنزل وتفكيك 8 عبوات معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع.وأشارت مديرية الاستخبارات إلى أن "مفارز الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزيرا-خارجية-العراق-والأردن-يبحثان-مخرجات-القمة-الرباعية-1060498152.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم
العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن
07:36 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 27.03.2022)
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إنه تم إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن من خلال عمليات نوعية استباقية.
وأوضح البيان أن هذه العمليات نفذت
وفق معلومات دقيقة حصلت عليها شعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية وكتيبة استطلاع الفرقة.
وذكر البيان أنه خلال العملية تم الكشف عن منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة في قضاء تلعفر "لاستهداف قواتنا الأمنية".
وأفاد البيان أن المفارز الاستخبارية والقوات البرية تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت الجهد الهندسي من دخول المنزل وتفكيك 8 عبوات معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع.
وأشارت مديرية الاستخبارات إلى أن "مفارز الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى.