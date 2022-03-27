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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الغارديان-الغرب-حاصر-نفسه-بفرض-عقوبات-على-روسيا-1060530489.html
الغارديان: الغرب حاصر نفسه بفرض عقوبات على روسيا
الغارديان: الغرب حاصر نفسه بفرض عقوبات على روسيا
أشار تقرير إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا ستؤدي إلى حقيقة أن الدول الغربية ستقع في فخ. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:26+0000
2022-03-27T14:26+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن أهمية روسيا بالنسبة للعالم بأسره تتجاوز حجمها باعتبارها الاقتصاد الحادي عشر في العالم. وستكون إعادة توجيه صادرات النفط والغاز والفحم الروسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المستوردين الآسيويين صدمة اقتصادية كبيرة.وبحسب التقرير فإن روسيا هي مصدر لأهم المعادن، بالإضافة إلى ذلك، تستورد أكثر من 25 دولة أفريقية أكثر من ثلث قمحها من روسيا. ولدى واشنطن نفوذ للضغط على النظام المالي العالمي، لكن في كثير من الأحيان لا تستطيع الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن الأهداف. في الوقت نفسه، أكدت الصحيفة أن روسيا ستكون قادرة على تطوير تقنيات جديدة، وبفضل ذلك ستتمكن من الخروج من "القفص الجيوسياسي".
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اقتصاد

الغارديان: الغرب حاصر نفسه بفرض عقوبات على روسيا

14:26 GMT 27.03.2022
© REUTERS / Tyrone Siu العملاء الذين يرتدون كمامات يتسوقون تحسبا لإغلاق عام جديد، يفقون أمام أرفف فارغة جزئيًا في سوبر ماركت أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في هونغ كونغ، الصين 28 فبراير 2022.
العملاء الذين يرتدون كمامات يتسوقون تحسبا لإغلاق عام جديد، يفقون أمام أرفف فارغة جزئيًا في سوبر ماركت أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في هونغ كونغ، الصين 28 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Tyrone Siu
أشار تقرير إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا ستؤدي إلى حقيقة أن الدول الغربية ستقع في فخ.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن أهمية روسيا بالنسبة للعالم بأسره تتجاوز حجمها باعتبارها الاقتصاد الحادي عشر في العالم. وستكون إعادة توجيه صادرات النفط والغاز والفحم الروسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المستوردين الآسيويين صدمة اقتصادية كبيرة.
وتعليقا على قرار روسيا بتقديم مدفوعات الروبل للوقود مع الدول غير الصديقة، ذكر المقال أن أسعار الطاقة المرتفعة ستعيد الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية، مما يخاطر بعكس الاتجاه نحو تحول الكوكب إلى الطاقة النظيفة.
وبحسب التقرير فإن روسيا هي مصدر لأهم المعادن، بالإضافة إلى ذلك، تستورد أكثر من 25 دولة أفريقية أكثر من ثلث قمحها من روسيا. ولدى واشنطن نفوذ للضغط على النظام المالي العالمي، لكن في كثير من الأحيان لا تستطيع الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن الأهداف.
في الوقت نفسه، أكدت الصحيفة أن روسيا ستكون قادرة على تطوير تقنيات جديدة، وبفضل ذلك ستتمكن من الخروج من "القفص الجيوسياسي".
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