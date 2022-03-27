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الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة
الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:02+0000
2022-03-27T12:02+0000
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وحسب بيان الحكومة العرقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات، في بيان اليوم الأحد.وقال الكاظمي: "أدعو كل القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات... احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس".وأضاف: "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان. يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة".وأكد الكاظمي أن "المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة، اليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم".وتابع: "لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقدة والمتشابكة، هذا المشهد مظلم نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال".ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّا، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي".كما خاطب القوى السياسية، قائلا: "كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبنائنا وأحفادنا".
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العراق, العالم العربي

الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة

12:02 GMT 27.03.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / POOL
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وحسب بيان الحكومة العرقية، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات، في بيان اليوم الأحد.
وقال الكاظمي: "أدعو كل القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات... احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس".

وأضاف: "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان. يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة".

وأكد الكاظمي أن "المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة، اليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم".
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وتابع: "لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقدة والمتشابكة، هذا المشهد مظلم نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال".

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّا، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي".
كما خاطب القوى السياسية، قائلا: "كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبنائنا وأحفادنا".
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