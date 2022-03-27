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"الكاف" يشيد بالدولي الجزائري إسلام سليماني
"الكاف" يشيد بالدولي الجزائري إسلام سليماني
أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بمستوى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، بعد تألقه في مباراة الذهاب أمام الكاميرون ضمن لقاء الذهاب من المبارة... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:02+0000
2022-03-27T14:05+0000
رياضة
الجزائر
الكاف
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ونشر الاتحاد الأفريقي "الكاف"، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أثنى بمستوى الدولي الجزائري جاء فيها: "أينما ارتحل يسجل الأهداف"، مضيفا: "إسلام سليماني هداف من الطراز الرفيع".وأرفق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور لإسلام سليماني، خلال تسجيله هدف الفوز في مباراة الذهاب أمام الكاميرون.هذا وقطع المنتخب الجزائري شوطا مهما للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد العودة بانتصار ثمين على حساب المنتخب الكاميروني من ملعب جابوما الواقع في مدينة دوالا، بهدف دون مقابل حمل توقيع المهاجم إسلام سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/هل-عكست-مباريات-الذهاب-في-تصفيات-أفريقيا-لكأس-العالم-تفوقا-لشمالها-على-الجنوب؟-1060488717.html
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رياضة, الجزائر, الكاف

"الكاف" يشيد بالدولي الجزائري إسلام سليماني

14:02 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHفرحة المنتخب الجزائري إسلام سليماني وآدم وناس في مباراة تنزانيا
فرحة المنتخب الجزائري إسلام سليماني وآدم وناس في مباراة تنزانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بمستوى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، بعد تألقه في مباراة الذهاب أمام الكاميرون ضمن لقاء الذهاب من المبارة الفاصلة لمونديال قطر 2022.
ونشر الاتحاد الأفريقي "الكاف"، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أثنى بمستوى الدولي الجزائري جاء فيها: "أينما ارتحل يسجل الأهداف"، مضيفا: "إسلام سليماني هداف من الطراز الرفيع".
وأرفق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور لإسلام سليماني، خلال تسجيله هدف الفوز في مباراة الذهاب أمام الكاميرون.
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
هل عكست مباريات الذهاب في تصفيات أفريقيا لكأس العالم تفوقا لشمالها على الجنوب؟
أمس, 12:55 GMT
هذا وقطع المنتخب الجزائري شوطا مهما للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد العودة بانتصار ثمين على حساب المنتخب الكاميروني من ملعب جابوما الواقع في مدينة دوالا، بهدف دون مقابل حمل توقيع المهاجم إسلام سليماني.
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