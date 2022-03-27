https://arabic.sputniknews.com/20220327/الكشف-عن-ميزات-أكبر-كاسحة-جليد-في-العالم-1060515673.html
الكشف عن ميزات أكبر كاسحة جليد في العالم
الكشف عن ميزات أكبر كاسحة جليد في العالم
سيتم تجهيز أكبر كاسحة جليد في العالم "ليدر"، التي ما زالت قيد البناء، بنظام حركة كهربائي ذكي يتكيف مع مختلف ظروف الإبحار في المياه والجليد والعواصف. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:07+0000
2022-03-27T10:07+0000
2022-03-27T10:08+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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قال المدير العام لمركز كريلوف للعلوم، أوليغ سافتشينكو، في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" إن المحرك يوفر التحكم التلقائي في حركة المرور. وأن التقنية في المحرك أيضًا تقلل من عدد أفراد الطاقم الذين يقومون بتشغيل السفينة. مشيرا إلى أنه تم تثبيت نظام مماثل على كاسحة الجليد العسكرية من مشروع 21180 "إيليا موروميتس".وفقًا لسافتشينكو، إن المخطط لبناء نظام الدفع الكهربائي للسفينة سيجعل من الممكن في المستقبل الانتقال إلى السفن غير المأهولة بالكامل تقريبًا. سيتم تنفيذ معظم وظائف التحكم بشكل تلقائي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
الكشف عن ميزات أكبر كاسحة جليد في العالم
10:07 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 27.03.2022)
سيتم تجهيز أكبر كاسحة جليد في العالم "ليدر"، التي ما زالت قيد البناء، بنظام حركة كهربائي ذكي يتكيف مع مختلف ظروف الإبحار في المياه والجليد والعواصف.
قال المدير العام لمركز كريلوف للعلوم، أوليغ سافتشينكو، في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" إن المحرك يوفر التحكم التلقائي في حركة المرور. وأن التقنية في المحرك أيضًا تقلل من عدد أفراد الطاقم الذين يقومون بتشغيل السفينة. مشيرا إلى أنه تم تثبيت نظام مماثل على كاسحة الجليد العسكرية
من مشروع 21180 "إيليا موروميتس".
وأضاف: "في كاسحة الجليد العسكرية إيليا موروميتس، استخدم مركز كريلوف لأول مرة مخططًا لبناء نظام دفع كهربائي، يسمح التنظيم التلقائي بالاستجابة بمرونة لجميع ظروف الدورة التدريبية دون تدخل الطاقم. إنه يتكامل بشكل جيد للغاية مع نظام تحكم طاقم صغير. وبالتالي، فإن الخطوة التالية هي الانتقال من إنشاء سفن بأطقم إلى سفن مسيرة".
وفقًا لسافتشينكو، إن المخطط لبناء نظام الدفع الكهربائي للسفينة سيجعل من الممكن في المستقبل الانتقال إلى السفن غير المأهولة بالكامل تقريبًا. سيتم تنفيذ معظم وظائف التحكم بشكل تلقائي.