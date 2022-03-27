https://arabic.sputniknews.com/20220327/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-إيران-غير-مقتنع-بقرب-الاتفاق-النووي-1060517423.html

المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: غير مقتنع بقرب الاتفاق النووي

المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: غير مقتنع بقرب الاتفاق النووي

أبدى المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، عدم قناعته بقرب عقد اتفاق نووي بين بلاده وطهران. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T10:38+0000

2022-03-27T10:38+0000

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أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسب "رويترز"، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم الأحد، إنه غير مقتنع بأن صفقة نووية كبرى وشيكة.وصرح مالي في إطار المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة: "لا يمكنني التأكد من أنه وشيك، قبل بضعة أشهر كنا نظن أننا قريبون جدًا من اتفاق، لكنه لم يحدث".ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.وقال: "نعم، إنه وشيك"، لكنه استدرك مؤكدا أن التوصل إليه "يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".وقال يائير لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لدينا خلافات حول الاتفاق النووي وعواقبه، لكن الحوار المفتوح والصادق جزء من قوة صداقتنا".وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لمنع إيران نووية".

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية