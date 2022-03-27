https://arabic.sputniknews.com/20220327/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-إيران-غير-مقتنع-بقرب-الاتفاق-النووي-1060517423.html
المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: غير مقتنع بقرب الاتفاق النووي
المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: غير مقتنع بقرب الاتفاق النووي
أبدى المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، عدم قناعته بقرب عقد اتفاق نووي بين بلاده وطهران. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:38+0000
2022-03-27T10:38+0000
2022-03-27T10:38+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب "رويترز"، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم الأحد، إنه غير مقتنع بأن صفقة نووية كبرى وشيكة.وصرح مالي في إطار المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة: "لا يمكنني التأكد من أنه وشيك، قبل بضعة أشهر كنا نظن أننا قريبون جدًا من اتفاق، لكنه لم يحدث".ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.وقال: "نعم، إنه وشيك"، لكنه استدرك مؤكدا أن التوصل إليه "يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".وقال يائير لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لدينا خلافات حول الاتفاق النووي وعواقبه، لكن الحوار المفتوح والصادق جزء من قوة صداقتنا".وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لمنع إيران نووية".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/خفض-التصعيد-مقابل-رفع-العقوبات-ما-تأثير-رفض-إيران-لمقترح-أمريكا-على-مفاوضات-فيينا؟-1060426771.html
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: غير مقتنع بقرب الاتفاق النووي
أبدى المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، عدم قناعته بقرب عقد اتفاق نووي بين بلاده وطهران.
وحسب "رويترز"، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم الأحد، إنه غير مقتنع بأن صفقة نووية
كبرى وشيكة.
وصرح مالي في إطار المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة: "لا يمكنني التأكد من أنه وشيك، قبل بضعة أشهر كنا نظن أننا قريبون جدًا من اتفاق، لكنه لم يحدث".
ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون
حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.
من جانبه كان كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قد صرح في المؤتمر نفسه بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.
وقال: "نعم، إنه وشيك
"، لكنه استدرك مؤكدا أن التوصل إليه "يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد أكد، اليوم الأحد، أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وقال يائير لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لدينا خلافات حول
الاتفاق النووي وعواقبه، لكن الحوار المفتوح والصادق جزء من قوة صداقتنا".
وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لمنع إيران نووية".