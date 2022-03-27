https://arabic.sputniknews.com/20220327/الوفد-الأوكراني-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-ستكون-في-تركيا-1060532663.html
الوفد الأوكراني: الجولة المقبلة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستكون في تركيا
الوفد الأوكراني: الجولة المقبلة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستكون في تركيا
قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، اليوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:07+0000
2022-03-27T15:07+0000
2022-03-27T15:39+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".من جانبه، كتب مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عقد المحادثات عبر الفيديو. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع حضوريا في 29 و 30 مارس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف. وجرت عدة جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، 3 على أراضي جمهورية بيلاروسيا؛ ومن ثم استأنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الوفد الأوكراني: الجولة المقبلة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستكون في تركيا
15:07 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 27.03.2022)
قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، اليوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار.
وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
من جانبه، كتب مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عقد المحادثات عبر الفيديو. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع حضوريا في 29 و 30 مارس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وجرت عدة جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، 3 على أراضي جمهورية بيلاروسيا؛ ومن ثم استأنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.