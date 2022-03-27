https://arabic.sputniknews.com/20220327/الولايات-المتحدة-تجري-محادثات-غير-مباشرة-مع-إيران-بشأن-إطلاق-سراح-سجناء-أمريكيين-1060515575.html
الولايات المتحدة تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن إطلاق سراح سجناء أمريكيين
الولايات المتحدة تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن إطلاق سراح سجناء أمريكيين
قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة في قطر، إن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات غير المباشرة مع... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:04+0000
2022-03-27T10:04+0000
2022-03-27T10:04+0000
العالم
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وأوضح مالي: "نواصل العمل بشكل وثيق مع المملكة المتحدة لتحقيق الإفراج عن السجناء البريطانيين والأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية، تجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع طهران بشأن هذه القضية".وبحسب قوله ، "بسبب عدم رغبة إيران في التواصل مباشرة مع الولايات المتحدة، فإن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين محتجزين في سجون إيرانية تجري عبر وسطاء".في منتصف مارس، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن البريطانية نازانين زاجيري راتكليف، المدانة في إيران بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، والبريطاني أنوش أشوري، الذي تتهمه طهران بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، عادا إلى وطنهما.نازانين زاجيري راتكليف، تحمل جنسية مزدوجة، حُكم عليها في إيران بالسجن خمس سنوات في عام 2016 لمشاركتها في مؤامرة سياسية. أما رجل الأعمال أشوري فقد اعتقل عام 2017 وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن 12 عامًا لتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن إطلاق سراح سجناء أمريكيين
قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة في قطر، إن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن إطلاق سراح أربعة سجناء أمريكيين.
وأوضح مالي: "نواصل العمل بشكل وثيق مع المملكة المتحدة لتحقيق الإفراج عن السجناء البريطانيين والأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية، تجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع طهران بشأن هذه القضية".
وبحسب قوله ، "بسبب عدم رغبة إيران في التواصل مباشرة مع الولايات المتحدة، فإن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين محتجزين في سجون إيرانية تجري عبر وسطاء".
في منتصف مارس، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن البريطانية نازانين زاجيري راتكليف، المدانة في إيران بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، والبريطاني أنوش أشوري، الذي تتهمه طهران بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، عادا إلى وطنهما.
نازانين زاجيري راتكليف، تحمل جنسية مزدوجة، حُكم عليها في إيران بالسجن خمس سنوات في عام 2016 لمشاركتها في مؤامرة سياسية. أما رجل الأعمال أشوري فقد اعتقل عام 2017 وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن 12 عامًا لتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية.