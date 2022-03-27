https://arabic.sputniknews.com/20220327/اليابان-تطور-مولد-طاقة-كهرومائية-فائق-الصغر-فيديو-1060513958.html
اليابان تطور مولد طاقة كهرومائية فائق الصغر... فيديو
اليابان تطور مولد طاقة كهرومائية فائق الصغر... فيديو
أصبح الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة جزءا من الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية بما يساهم في مكافحة التغيرات المناخية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:35+0000
2022-03-27T09:35+0000
2022-03-27T09:42+0000
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وتعد عملية استغلال المجاري المائية في توليد الكهرباء أو ما يعرف بـ "الطاقة الكهرومائية" من أهم مصادر الطاقة النظيفة التي يتم استخدامها على نطاق واسع منذ عقود.تعتمد هذه العملية على بناء السدود الضخمة على المجاري المائية مثل الأنهار واستغلال الطاقة المتولدة من تدفقها في تشغيل توربينات ضخمة تولد كميات كبيرة من الطاقة.لكن مع تطور التقنيات الصناعية بدأ التفكير في استخدام نفس الفكرة لتوليد الكهرباء من مجاري مائية صغيرة مثل تلك التي تستخدم في ري الحقول عن طريق مولدات كهرومائية فائقة الصغر.ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة توليد الطاقة الكهربائية من مولد فائق الصغر يتم تشغيله على مجرى مائي صغير بوسائل بسيطة.وعلقت: "يجري الآن تصغير المنشآت، وتطوير مولدات قادرة على الاستفادة من مصادر مياه متنوعة"، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد جانبا من عملية توليد الكهرباء من مولد فائق الصغر تم تطويره في اليابان ويتميز بسهولة نقله واستخدامه من قبل فرد واحد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
اليابان تطور مولد طاقة كهرومائية فائق الصغر... فيديو
09:35 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 27.03.2022)
أصبح الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة جزءا من الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية بما يساهم في مكافحة التغيرات المناخية.
وتعد عملية استغلال المجاري المائية في توليد الكهرباء أو ما يعرف بـ "الطاقة الكهرومائية" من أهم مصادر الطاقة النظيفة التي يتم استخدامها على نطاق واسع منذ عقود.
تعتمد هذه العملية على بناء السدود الضخمة
على المجاري المائية مثل الأنهار واستغلال الطاقة المتولدة من تدفقها في تشغيل توربينات ضخمة تولد كميات كبيرة من الطاقة.
لكن مع تطور التقنيات الصناعية بدأ التفكير في استخدام نفس الفكرة لتوليد الكهرباء من مجاري مائية صغيرة مثل تلك التي تستخدم في ري الحقول عن طريق مولدات كهرومائية فائقة الصغر.
ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة توليد الطاقة الكهربائية
من مولد فائق الصغر يتم تشغيله على مجرى مائي صغير بوسائل بسيطة.
وعلقت: "يجري الآن تصغير المنشآت، وتطوير مولدات قادرة على الاستفادة من مصادر مياه متنوعة"، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد جانبا من عملية توليد الكهرباء من مولد فائق الصغر تم تطويره في اليابان ويتميز بسهولة نقله واستخدامه من قبل فرد واحد.