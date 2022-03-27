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https://arabic.sputniknews.com/20220327/باريس-لودريان-بحث-مع-نظيريه-السعودي-والإماراتي-مسألة-تنويع-إمدادات-الطاقة-لأوروبا-1060533787.html
باريس: لودريان بحث مع نظيريه السعودي والإماراتي مسألة تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا
باريس: لودريان بحث مع نظيريه السعودي والإماراتي مسألة تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا
ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيرَيه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مسألة تنويع إمدادات الأوروبيين... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:30+0000
2022-03-27T15:30+0000
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر، إن لودريان "أكد ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف الهجوم في أوكرانيا"، وفق وكالة "فرانس برس".وأكدت لوجندر على "أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع إمدادات الطاقة الأوروبية".ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، الأسبوع المقبل، قطر، التي تعد بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال.وخلال محادثته مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ذكّر جان إيف لودريان بالإدانة الفرنسية "الشديدة" للهجمات، التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية، وقدم دعمه للمبادرات الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع اليمني.وشدد وزير الخارجية الفرنسي أيضا مرة جديدة على "ضرورة العودة في أسرع وقت" إلى الاتفاق النووي الإيراني.ويطالب الأوروبيون دول الخليج بزيادة إنتاجها من النفط، للحد من ارتفاع أسعار النفط على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبسبب خفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.كما يعمل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على المحروقات الروسية، على تنظيم نفسه لخفض مشترياته من الغاز من روسيا بمعدل الثلثين، اعتبارا من هذه السنة.
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العالم, أخبار فرنسا , السعودية, مصالحة الخليج

باريس: لودريان بحث مع نظيريه السعودي والإماراتي مسألة تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا

15:30 GMT 27.03.2022
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHIجان إيف لودريان
جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيرَيه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مسألة تنويع إمدادات الأوروبيين بالطاقة، بهدف خفض اعتمادهم على روسيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر، إن لودريان "أكد ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف الهجوم في أوكرانيا"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأكدت لوجندر على "أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع إمدادات الطاقة الأوروبية".
ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، الأسبوع المقبل، قطر، التي تعد بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال.
وخلال محادثته مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ذكّر جان إيف لودريان بالإدانة الفرنسية "الشديدة" للهجمات، التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية، وقدم دعمه للمبادرات الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع اليمني.
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وشدد وزير الخارجية الفرنسي أيضا مرة جديدة على "ضرورة العودة في أسرع وقت" إلى الاتفاق النووي الإيراني.
ويطالب الأوروبيون دول الخليج بزيادة إنتاجها من النفط، للحد من ارتفاع أسعار النفط على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبسبب خفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على المحروقات الروسية، على تنظيم نفسه لخفض مشترياته من الغاز من روسيا بمعدل الثلثين، اعتبارا من هذه السنة.
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