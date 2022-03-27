https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-الولايات-المتحدة-ليس-لديها-استراتيجية-لتغيير-النظام-في-روسيا-1060514506.html

بلينكن: الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا

بلينكن: الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للصحفيين، اليوم الأحد، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، إن... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T09:41+0000

2022-03-27T09:41+0000

2022-03-27T09:41+0000

روسيا

العالم

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وبحسب "رويترز"، قال بلينكن خلال زيارة للقدس: "أعتقد أن الرئيس، في البيت الأبيض، أوضح الليلة الماضية أنه، بكل بساطة، لا يمكن تفويض الرئيس بوتين لشن حرب أو الانخراط في عدوان ضد أوكرانيا أو أي شخص آخر".وأضاف: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا نقول مرارًا وتكرارًا، ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا - أو في أي مكان آخر، في هذا الصدد".وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض عقب خطاب بايدن في وارسو، في ختام جولته الأوروبية: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام"، وفق وكالة "رويترز".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة، وأن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.وقال بايدن أمام حشد في وارسو: "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحّدت الغرب وأن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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