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https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-الولايات-المتحدة-ليس-لديها-استراتيجية-لتغيير-النظام-في-روسيا-1060514506.html
بلينكن: الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا
بلينكن: الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للصحفيين، اليوم الأحد، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، إن... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:41+0000
2022-03-27T09:41+0000
روسيا
العالم
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وبحسب "رويترز"، قال بلينكن خلال زيارة للقدس: "أعتقد أن الرئيس، في البيت الأبيض، أوضح الليلة الماضية أنه، بكل بساطة، لا يمكن تفويض الرئيس بوتين لشن حرب أو الانخراط في عدوان ضد أوكرانيا أو أي شخص آخر".وأضاف: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا نقول مرارًا وتكرارًا، ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا - أو في أي مكان آخر، في هذا الصدد".وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض عقب خطاب بايدن في وارسو، في ختام جولته الأوروبية: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام"، وفق وكالة "رويترز".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة، وأن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.وقال بايدن أمام حشد في وارسو: "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحّدت الغرب وأن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, العالم

بلينكن: الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا

09:41 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للصحفيين، اليوم الأحد، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا.
وبحسب "رويترز"، قال بلينكن خلال زيارة للقدس: "أعتقد أن الرئيس، في البيت الأبيض، أوضح الليلة الماضية أنه، بكل بساطة، لا يمكن تفويض الرئيس بوتين لشن حرب أو الانخراط في عدوان ضد أوكرانيا أو أي شخص آخر".
وأضاف: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا نقول مرارًا وتكرارًا، ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا - أو في أي مكان آخر، في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض عقب خطاب بايدن في وارسو، في ختام جولته الأوروبية: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام"، وفق وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة، وأن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.
وقال بايدن أمام حشد في وارسو: "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحّدت الغرب وأن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:42 GMT
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