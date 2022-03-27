https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-لغانتس-أشكرك-على-منح-الفلسطينيين-فرصة-لحياة-أفضل-1060531888.html
بلينكن لغانتس: أشكرك على منح الفلسطينيين فرصة لحياة أفضل
بلينكن لغانتس: أشكرك على منح الفلسطينيين فرصة لحياة أفضل
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن القمة المقرر أن تستضيفها إسرائيل في النقب، ستكون قوة كبيرة لسنوات كثيرة قادمة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:54+0000
2022-03-27T14:54+0000
2022-03-27T14:54+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم في فندق قلعة داوود بمدينة القدس، بحسب ما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضاف بلينكن مخاطبا غانتس: "أشكرك على التسهيلات التي منحتها للفلسطينيين وعلى الفرصة التي تمنحها لهم لعيش حياة أفضل. وذلك بغض النظر عن الحاجة إلى الإبقاء على حل الدولتين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على زيادة عدد تصاريح العمل داخل إسرائيل لسكان قطاع غزة إلى 20 ألفا.وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان: "الحكومة اتخذت اليوم قرار الموافقة على توظيف ما يصل إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة في مجالي البناء والزراعة".يشار إلى أن إسرائيل تفرض حصار بريا وبحريا على قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني إنسان منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007.ووصل بلينكن إلى إسرائيل للمشاركة في قمة تعقد في مستوطنة سديه بوكر في صحراء النقب بحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على الملف الإيراني.
إسرائيل
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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بلينكن لغانتس: أشكرك على منح الفلسطينيين فرصة لحياة أفضل
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن القمة المقرر أن تستضيفها إسرائيل في النقب، ستكون قوة كبيرة لسنوات كثيرة قادمة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم في فندق قلعة داوود بمدينة القدس، بحسب ما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف بلينكن مخاطبا غانتس: "أشكرك على التسهيلات التي منحتها للفلسطينيين وعلى الفرصة التي تمنحها لهم لعيش حياة أفضل. وذلك بغض النظر عن الحاجة إلى الإبقاء على حل الدولتين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على زيادة عدد تصاريح العمل داخل إسرائيل لسكان قطاع غزة إلى 20 ألفا.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان: "الحكومة اتخذت اليوم قرار الموافقة على توظيف ما يصل إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة
في مجالي البناء والزراعة".
يشار إلى أن إسرائيل تفرض حصار بريا وبحريا على قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني إنسان منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007.
ووصل بلينكن إلى إسرائيل
للمشاركة في قمة تعقد في مستوطنة سديه بوكر في صحراء النقب بحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على الملف الإيراني.