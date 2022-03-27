https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-يشكر-القيادة-الإسرائيلية-على-جعل-التطبيع-أمرا-طبيعيا-1060541730.html
بلينكن يشكر القيادة الإسرائيلية على "جعل التطبيع أمرا طبيعيا"
بلينكن يشكر القيادة الإسرائيلية على "جعل التطبيع أمرا طبيعيا"
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل بالشراكة والتحالف مع إسرائيل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T19:27+0000
2022-03-27T19:27+0000
2022-03-27T19:27+0000
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اجتماعه بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في القدس، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لديها التزامًا كاملاً وشراكة كاملة في التحالف مع إسرائيل، مع التركيز على القضية الأمنية، أشكرك وأشكر الحكومة كلها على القيادة، وجعل التطبيع أمرًا طبيعيًا فهو قوة إيجابية ومهمة جدًا لحياة الناس في السنوات القادمة".من جهته، قال غانتس: "أشكرك على الميزانية التي قمت بتحويلها لشراء صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وأهنئك على المشاركة في القمة المهمة في النقب".ومن المقرر أن ينعقد اللقاء المقرر اليوم وغدا، في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودفن أول رئيس حكومة لإسرائيل دافيد بن غوريون.ويستمر اللقاء الذي يوصف في إسرائيل بالتاريخي ويطلق عليه لقاء "قمة النقب" حتى يوم غد الاثنين.ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن "هذه اللقاءات تهدف بالأساس إلى تشكيل جبهة موحدة وتحالف مشترك لمواجه إيران في المنطقة ومناقشة المخاوف الإسرائيلية والدول المشاركة من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة".هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد خلال اليوم "سلسة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيلين عبّر خلالها عن الموقف الأمريكي الذي لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يشكر القيادة الإسرائيلية على "جعل التطبيع أمرا طبيعيا"
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل بالشراكة والتحالف مع إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اجتماعه بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في القدس، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لديها التزامًا كاملاً وشراكة كاملة في التحالف مع إسرائيل، مع التركيز على القضية الأمنية
، أشكرك وأشكر الحكومة كلها على القيادة، وجعل التطبيع أمرًا طبيعيًا فهو قوة إيجابية ومهمة جدًا لحياة الناس في السنوات القادمة".
من جهته، قال غانتس: "أشكرك على الميزانية التي قمت بتحويلها لشراء صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وأهنئك على المشاركة في القمة المهمة في النقب".
ووصل إلى إسرائيل مساء اليوم الأحد، وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين للمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي يائير لابيد، ويترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تحت مسمى "قمة النقب".
ومن المقرر أن ينعقد اللقاء المقرر اليوم وغدا، في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودفن أول رئيس حكومة لإسرائيل دافيد بن غوريون.
ويستمر اللقاء الذي يوصف في إسرائيل بالتاريخي ويطلق عليه لقاء "قمة النقب" حتى يوم غد الاثنين.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن "هذه اللقاءات تهدف بالأساس إلى تشكيل جبهة موحدة
وتحالف مشترك لمواجه إيران في المنطقة ومناقشة المخاوف الإسرائيلية والدول المشاركة من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة".
هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد خلال اليوم "سلسة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيلين عبّر خلالها عن الموقف الأمريكي الذي لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي".