https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-يشير-إلى-اختلافات-كبيرة-في-المواقف-بين-فلسطين-وإسرائيل-1060540413.html
بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بإعادة بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية والشعب، مؤكدا التركيز في الفترة الأخيرة على إعادة دعم الأونروا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:09+0000
2022-03-27T18:09+0000
2022-03-27T18:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع السلطة الفلسطينية والشعب".وأضاف: "ركزنا في الفترة الأخيرة على إعادة الدعم للأونروا وإيجاد سبل ملموسة لتحسين سبل الحياة للفلسطينيين".وأوضح أنه "تم نقاش مع الرئيس الفلسطيني ضرورة وجود حل دائم عبر تطبيق حل الدولتين".وتابع أن "هناك اختلافات كبيرة في المواقف بين فلسطين وإسرائيل ويؤكد العمل على منع أي طرف من أي أعمال تزيد التوتر".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بإعادة بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية والشعب، مؤكدا التركيز في الفترة الأخيرة على إعادة دعم الأونروا.
رام الله - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع السلطة الفلسطينية والشعب".
وأضاف: "ركزنا في الفترة الأخيرة على إعادة الدعم للأونروا وإيجاد سبل ملموسة لتحسين سبل الحياة للفلسطينيين".
وأوضح أنه "تم نقاش مع الرئيس الفلسطيني
ضرورة وجود حل دائم عبر تطبيق حل الدولتين".
وتابع أن "هناك اختلافات كبيرة في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
ويؤكد العمل على منع أي طرف من أي أعمال تزيد التوتر".