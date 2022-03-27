عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-يشير-إلى-اختلافات-كبيرة-في-المواقف-بين-فلسطين-وإسرائيل-1060540413.html
بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بإعادة بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية والشعب، مؤكدا التركيز في الفترة الأخيرة على إعادة دعم الأونروا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:09+0000
2022-03-27T18:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049118283_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_9a023bcfead063d5c8e1dd7c15fde429.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع السلطة الفلسطينية والشعب".وأضاف: "ركزنا في الفترة الأخيرة على إعادة الدعم للأونروا وإيجاد سبل ملموسة لتحسين سبل الحياة للفلسطينيين".وأوضح أنه "تم نقاش مع الرئيس الفلسطيني ضرورة وجود حل دائم عبر تطبيق حل الدولتين".وتابع أن "هناك اختلافات كبيرة في المواقف بين فلسطين وإسرائيل ويؤكد العمل على منع أي طرف من أي أعمال تزيد التوتر".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049118283_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_0523b74f9d10ecf6ba1f790aca321c24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل

18:09 GMT 27.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / POOL
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بإعادة بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية والشعب، مؤكدا التركيز في الفترة الأخيرة على إعادة دعم الأونروا.
رام الله - سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع السلطة الفلسطينية والشعب".
وأضاف: "ركزنا في الفترة الأخيرة على إعادة الدعم للأونروا وإيجاد سبل ملموسة لتحسين سبل الحياة للفلسطينيين".
وأوضح أنه "تم نقاش مع الرئيس الفلسطيني ضرورة وجود حل دائم عبر تطبيق حل الدولتين".
وتابع أن "هناك اختلافات كبيرة في المواقف بين فلسطين وإسرائيل ويؤكد العمل على منع أي طرف من أي أعمال تزيد التوتر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала