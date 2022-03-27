تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
20:06 GMT 27.03.2022
الخارجية التركية: تشاويش أوغلو بحث في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
17:55 GMT 27.03.2022
مكتب الرئيس التركي: أردوغان وبوتين اتفقا على عقد الاجتماع المقبل للوفدين الروسي الأوكراني في إسطنبول
وقال المكتب في بيان "اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفرق التفاوض الروسية الأوكرانية في اسطنبول".
17:23 GMT 27.03.2022
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بتروفسكي.
وأفادت الجمهورية في بيان: "تم تسجيل إطلاق القوات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 19.15(بحسب توقيت موسكو) أربع قذائف من عيار 122 ملم على مدينة كراسنوجوروفكا - منطقة بتروفسكي التابعة لدونيتسك".
16:13 GMT 27.03.2022
16:13 GMT 27.03.2022
15:54 GMT 27.03.2022
ذكرت رئيسة ديوان الشكاوى العامة الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، عبر قناتها على تلغرام، أن "أكثر من 10 هكتارات من الغابات مشتعلة في المنطقة المحظورة تشيرنوبل".
ودعت دينيسوفا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إرسال متخصصين ومعدات لبدء إخماد الحريق"، حسبما ذكر موقع "نيوز.روسيا"، اليوم الأحد.
وقالت دينيسوفا: "في منطقة الحظر (منطقة في محيط مفاعل تشيرنوبل المنكوب) بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يحترق أكثر من 10000 هكتار من الغابات بسبب الأعمال الحربية، وتم تسجيل 31 حريقًا، مما يؤدي إلى زيادة مستوى تلوث الهواء الإشعاعي".
ودعت دينيسوفا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إرسال متخصصين ومعدات لبدء إخماد الحريق"، حسبما ذكر موقع "نيوز.روسيا"، اليوم الأحد.
وقالت دينيسوفا: "في منطقة الحظر (منطقة في محيط مفاعل تشيرنوبل المنكوب) بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يحترق أكثر من 10000 هكتار من الغابات بسبب الأعمال الحربية، وتم تسجيل 31 حريقًا، مما يؤدي إلى زيادة مستوى تلوث الهواء الإشعاعي".
15:39 GMT 27.03.2022
15:06 GMT 27.03.2022
14:44 GMT 27.03.2022
أشار تقرير إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا ستؤدي إلى حقيقة أن الدول الغربية ستقع في فخ.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن أهمية روسيا بالنسبة للعالم بأسره تتجاوز حجمها باعتبارها الاقتصاد الحادي عشر في العالم. وستكون إعادة توجيه صادرات النفط والغاز والفحم الروسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المستوردين الآسيويين صدمة اقتصادية كبيرة.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن أهمية روسيا بالنسبة للعالم بأسره تتجاوز حجمها باعتبارها الاقتصاد الحادي عشر في العالم. وستكون إعادة توجيه صادرات النفط والغاز والفحم الروسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المستوردين الآسيويين صدمة اقتصادية كبيرة.
14:12 GMT 27.03.2022
قالت إيلينا زركال، مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، إن أوكرانيا تعمل مع شركائها على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت زركال عبر إذاعة "НВ" :"نعمل الآن مع شركاء لإخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو على الأقل لتقليص دورها هناك وإخراج جميع الروس من المناصب الرئيسية التي يشغلونها في الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقالت زركال عبر إذاعة "НВ" :"نعمل الآن مع شركاء لإخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو على الأقل لتقليص دورها هناك وإخراج جميع الروس من المناصب الرئيسية التي يشغلونها في الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
14:04 GMT 27.03.2022
14:02 GMT 27.03.2022
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب مواطني أوكرانيا.
ونقلت قناة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء اليوم الأحد، عن بينيت، أن إسرائيل تقف إلى جانب مواطني أوكرانيا، كما أنها ستواصل محاولة المساعدة من أجل تخفيف المعاناة على كاهل المواطنين الأوكرانيين.
وأعرب نفتالي بينيت عن فخره بما تقوم به بلاده تجاه المواطنين الأوكرانيين، وهو ما صرح به خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع.
ونقلت قناة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء اليوم الأحد، عن بينيت، أن إسرائيل تقف إلى جانب مواطني أوكرانيا، كما أنها ستواصل محاولة المساعدة من أجل تخفيف المعاناة على كاهل المواطنين الأوكرانيين.
وأعرب نفتالي بينيت عن فخره بما تقوم به بلاده تجاه المواطنين الأوكرانيين، وهو ما صرح به خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع.
14:01 GMT 27.03.2022
13:18 GMT 27.03.2022
قال المحلل السياسي فايز حوالة، إن هناك عددا كبيرا من البواخر تابعة لأكثر من 60 دولة لا تستطيع أن تعبر هذه المنطقة بسبب الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأوكرانية.
وأوضح حوالة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "قيام القوات الأوكرانية بنشر الألغام البحرية في البحر الأسود، يهدف في نهاية المطاف إلى منع النشاط البحري التجاري بشكل أساسي في منطقة حوض البحر الأسود".
وأضاف "هناك خطورة كبيرة جداً لأن هذه الألغام من الحقبة السوفيتية وتُعد قديمة جداً ولا يمكن التحكم بها أو التنبؤ بمدى الخطورة التي يمكن أن تمثلها على الملاحة البحرية في منطقة البحر الأسود".
13:17 GMT 27.03.2022
12:57 GMT 27.03.2022
12:28 GMT 27.03.2022
12:16 GMT 27.03.2022
انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا، هنغاريا لفشلها في دعم أوكرانيا، مما كشف الخلاف المتزايد بين الحليفين السابقين منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.
وقال دودا بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت: "إن اعتماد المجر الكبير على إمدادات الطاقة الروسية يجعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان حذرا بشكل مفهوم. لكن بالنظر إلى العدوان الروسي على أوكرانيا، بالنظر إلى مقتل مئات وآلاف المدنيين، نظرًا لقصف المباني السكنية التي تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، من الصعب بالنسبة لي فهم هذا النهج".
وقال دودا بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت: "إن اعتماد المجر الكبير على إمدادات الطاقة الروسية يجعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان حذرا بشكل مفهوم. لكن بالنظر إلى العدوان الروسي على أوكرانيا، بالنظر إلى مقتل مئات وآلاف المدنيين، نظرًا لقصف المباني السكنية التي تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، من الصعب بالنسبة لي فهم هذا النهج".
وقال دودا في مقابلة مع قناة TVN24: "هذه السياسة ستكون مكلفة بالنسبة لهنغاريا، ومكلفة للغاية".
12:15 GMT 27.03.2022
12:14 GMT 27.03.2022