تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

قال المحلل السياسي فايز حوالة، إن هناك عددا كبيرا من البواخر تابعة لأكثر من 60 دولة لا تستطيع أن تعبر هذه المنطقة بسبب الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأوكرانية.

وأوضح حوالة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "قيام القوات الأوكرانية بنشر الألغام البحرية في البحر الأسود، يهدف في نهاية المطاف إلى منع النشاط البحري التجاري بشكل أساسي في منطقة حوض البحر الأسود".

وأضاف "هناك خطورة كبيرة جداً لأن هذه الألغام من الحقبة السوفيتية وتُعد قديمة جداً ولا يمكن التحكم بها أو التنبؤ بمدى الخطورة التي يمكن أن تمثلها على الملاحة البحرية في منطقة البحر الأسود".