https://arabic.sputniknews.com/20220327/تفاصيل-أول-زيارة-لوزير-خارجية-إماراتي-إلى-إسرائيل-1060543950.html
تفاصيل أول زيارة لوزير خارجية إماراتي إلى إسرائيل
تفاصيل أول زيارة لوزير خارجية إماراتي إلى إسرائيل
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد سبل التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:16+0000
2022-03-27T21:16+0000
2022-03-27T21:16+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وتعد هذه أول زيارة رسمية معلنة لوزير خارجية إماراتي إلى إسرائيل، وشكر عبد الله آل نهيان يائير لابيد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا "على وجود إرادة مشتركة من البلدين لتعزيز علاقتهما الثنائية وفتح آفاق أرحب لشراكتهما التنموية على مختلف الأصعدة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأشارت الوكالة إلى أنه خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين بحضور السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين:.أضافت أنه تم "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا".وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "البلدين يعملان معا من أجل مستقبل مزدهر لشعبيهما وشعوب المنطقة بأسرها".وشدد على "أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل تحقيق السلام في المنطقة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".ولفت إلى أن "ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسيا للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وجزءا من مبادئها العشرة للخمسين عاما القادمة وتتطلع الدولة إلى العمل مع شركائها الاقليميين والعالميين من أجل تحقيق هذه الغاية".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تفاصيل أول زيارة لوزير خارجية إماراتي إلى إسرائيل
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد سبل التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.
وتعد هذه أول زيارة رسمية معلنة لوزير خارجية إماراتي إلى إسرائيل، وشكر عبد الله آل نهيان يائير لابيد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا "على وجود إرادة مشتركة من البلدين لتعزيز علاقتهما الثنائية وفتح آفاق أرحب لشراكتهما التنموية على مختلف الأصعدة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
.
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين بحضور السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين:.
أضافت أنه تم "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا".
وأكد الوزير الإماراتي على أن "العلاقات الإماراتية الإسرائيلية تشهد نموا وتطورا مستمرا في العديد من القطاعات وذلك منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام".
وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "البلدين يعملان معا من أجل مستقبل مزدهر لشعبيهما وشعوب المنطقة بأسرها".
وشدد على "أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل تحقيق السلام في المنطقة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".
ولفت إلى أن "ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسيا للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وجزءا من مبادئها العشرة للخمسين عاما القادمة وتتطلع الدولة إلى العمل مع شركائها الاقليميين والعالميين من أجل تحقيق هذه الغاية".