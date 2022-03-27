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https://arabic.sputniknews.com/20220327/تقارير-ألمانيا-تفكر-في-شراء-نظام-الدفاع-الصاروخي-آرو-3-من-إسرائيل-1060506130.html
تقارير: ألمانيا تفكر في شراء نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" من إسرائيل
تقارير: ألمانيا تفكر في شراء نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" من إسرائيل
ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز والمفتش العام للبوندسفير إبرهارد زورن إمكانيات الحصول على نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" من إسرائيل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T03:17+0000
2022-03-27T03:17+0000
إسرائيل
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مثل هذا الشراء سيكلف ألمانيا ملياري يورو وسيدخل نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الخدمة في عام 2025.ويمكن لنظام الدفاع أن يغطي بولندا ورومانيا ودول البلطيق بفضل الرادارات القوية، بحسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه لم يُتوصل إلى قرار نهائي بشأن نظام الدفاع الصاروخي حتى الآن.وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير أنها أجرت اختبارات طيران ناجحة لنظام الدفاع الصاروخي "آرو 3"، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
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إسرائيل, أخبار ألمانيا

تقارير: ألمانيا تفكر في شراء نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" من إسرائيل

03:17 GMT 27.03.2022
© AP Photo / Israel Aircraft Industriesمنظومة صواريخ آرو الإسرائيلية
منظومة صواريخ آرو الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Israel Aircraft Industries
ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز والمفتش العام للبوندسفير إبرهارد زورن إمكانيات الحصول على نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" من إسرائيل.
برلين - سبوتنيك. ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مثل هذا الشراء سيكلف ألمانيا ملياري يورو وسيدخل نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الخدمة في عام 2025.
ويمكن لنظام الدفاع أن يغطي بولندا ورومانيا ودول البلطيق بفضل الرادارات القوية، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه لم يُتوصل إلى قرار نهائي بشأن نظام الدفاع الصاروخي حتى الآن.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير أنها أجرت اختبارات طيران ناجحة لنظام الدفاع الصاروخي "آرو 3"، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
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