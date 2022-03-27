https://arabic.sputniknews.com/20220327/تونس-المؤشرات-السياحية-تتطور-بنسبة-100-1060508763.html
تونس... المؤشرات السياحية تتطور بنسبة 100%
تونس... المؤشرات السياحية تتطور بنسبة 100%
أكد وزير السياحة التونسي معز بلحسين أن المؤشرات السياحية في بلاده تطورت خلال العام الجاري بنسبة 100%. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:07+0000
2022-03-27T07:07+0000
2022-03-27T07:07+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال الوزير التونسي، أمس السبت، إن بلاده تشهد عودة تدريجية للنشاط السياحي، وهو الأمر الذي تؤكده أحدث المؤشرات السياحية المسجلة، بحسب موقع قناة "نسمة".وتشير المؤشرات المنشورة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2022، إلى ارتفاع عدد الوافدين على تونس بنحو 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بحسب وزير السياحة.وأوضح أن عدد السياح ارتفع من 280 ألف سائح إلى 693 ألف سائح، لافتا إلى أن هذا العدد أقل من نتائج عام 2019، بنسبة من 46%.ولفت إلى أن عوائد السياحة شهدت تطورا بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 398 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 283 مليون دينار في عام 2020 بينما شهد عدد الليالي المقضاة تطورا بنسبة 100 بالمائة.واعتبر أن هذه مؤشرات مشجعة تدعو كافة الفاعلين السياحيين والهياكل والوزارات إلى توفير المناخ الملائم "لعودة قوية للنشاط السياحي وإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بداية من 2023" وفق تقديره.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/لقاء-بين-نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكية-والأمين-العام-لاتحاد-الشغل-يثير-الجدل-في-تونس-1060503697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... المؤشرات السياحية تتطور بنسبة 100%
أكد وزير السياحة التونسي معز بلحسين أن المؤشرات السياحية في بلاده تطورت خلال العام الجاري بنسبة 100%.
وقال الوزير التونسي، أمس السبت، إن بلاده تشهد عودة تدريجية للنشاط السياحي، وهو الأمر الذي تؤكده أحدث المؤشرات السياحية المسجلة، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وتشير المؤشرات المنشورة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2022، إلى ارتفاع عدد الوافدين على تونس بنحو 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بحسب وزير السياحة.
وأوضح أن عدد السياح ارتفع من 280 ألف سائح إلى 693 ألف سائح، لافتا إلى أن هذا العدد أقل من نتائج عام 2019، بنسبة من 46%.
ولفت إلى أن عوائد السياحة شهدت تطورا بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 398 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 283 مليون دينار في عام 2020 بينما شهد عدد الليالي المقضاة تطورا بنسبة 100 بالمائة.
واعتبر أن هذه مؤشرات مشجعة تدعو كافة الفاعلين السياحيين والهياكل والوزارات إلى توفير المناخ الملائم "لعودة قوية للنشاط السياحي وإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بداية من 2023" وفق تقديره.