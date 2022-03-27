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تونس... المؤشرات السياحية تتطور بنسبة 100%
تونس... المؤشرات السياحية تتطور بنسبة 100%
أكد وزير السياحة التونسي معز بلحسين أن المؤشرات السياحية في بلاده تطورت خلال العام الجاري بنسبة 100%. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:07+0000
2022-03-27T07:07+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال الوزير التونسي، أمس السبت، إن بلاده تشهد عودة تدريجية للنشاط السياحي، وهو الأمر الذي تؤكده أحدث المؤشرات السياحية المسجلة، بحسب موقع قناة "نسمة".وتشير المؤشرات المنشورة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2022، إلى ارتفاع عدد الوافدين على تونس بنحو 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بحسب وزير السياحة.وأوضح أن عدد السياح ارتفع من 280 ألف سائح إلى 693 ألف سائح، لافتا إلى أن هذا العدد أقل من نتائج عام 2019، بنسبة من 46%.ولفت إلى أن عوائد السياحة شهدت تطورا بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 398 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 283 مليون دينار في عام 2020 بينما شهد عدد الليالي المقضاة تطورا بنسبة 100 بالمائة.واعتبر أن هذه مؤشرات مشجعة تدعو كافة الفاعلين السياحيين والهياكل والوزارات إلى توفير المناخ الملائم "لعودة قوية للنشاط السياحي وإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بداية من 2023" وفق تقديره.
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أخبار تونس اليوم

تونس... المؤشرات السياحية تتطور بنسبة 100%

07:07 GMT 27.03.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIشاطئ خالي من السياح بالقرب من فندق هاسدرابل في مدينة الحمامات، تونس 12 مارس / آذار 2020
شاطئ خالي من السياح بالقرب من فندق هاسدرابل في مدينة الحمامات، تونس 12 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
أكد وزير السياحة التونسي معز بلحسين أن المؤشرات السياحية في بلاده تطورت خلال العام الجاري بنسبة 100%.
وقال الوزير التونسي، أمس السبت، إن بلاده تشهد عودة تدريجية للنشاط السياحي، وهو الأمر الذي تؤكده أحدث المؤشرات السياحية المسجلة، بحسب موقع قناة "نسمة".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
لقاء بين نائبة وزير الخارجية الأمريكية والأمين العام لاتحاد الشغل يثير الجدل في تونس
أمس, 21:02 GMT
وتشير المؤشرات المنشورة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2022، إلى ارتفاع عدد الوافدين على تونس بنحو 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بحسب وزير السياحة.
وأوضح أن عدد السياح ارتفع من 280 ألف سائح إلى 693 ألف سائح، لافتا إلى أن هذا العدد أقل من نتائج عام 2019، بنسبة من 46%.
ولفت إلى أن عوائد السياحة شهدت تطورا بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 398 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 283 مليون دينار في عام 2020 بينما شهد عدد الليالي المقضاة تطورا بنسبة 100 بالمائة.
واعتبر أن هذه مؤشرات مشجعة تدعو كافة الفاعلين السياحيين والهياكل والوزارات إلى توفير المناخ الملائم "لعودة قوية للنشاط السياحي وإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بداية من 2023" وفق تقديره.
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