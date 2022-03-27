https://arabic.sputniknews.com/20220327/تونس-زراعة-منظم-ضربات-القلب-بتقنية-متطورة-1060516713.html
تونس… زراعة منظم ضربات القلب بتقنية متطورة
تونس… زراعة منظم ضربات القلب بتقنية متطورة
نجح فريق طبي تونسي من إجراء عملية ناجحة لزراعة منظم لضربات القلب يعمل بتقنية متطورة تعد الأولى من نوعها في تونس. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:31+0000
2022-03-27T10:31+0000
2022-03-27T10:31+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774990_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c85ec46ae3d0e4302bfe6298a6be3526.jpg
ذكر ذلك موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفريق التونسي تمكن من زراعة أول منظم ضربات القلب بتقنية ''stimulation hisienne'' في إحدى المستشفيات التونسية.ولفت الموقع إلى أن العملية جرت يوم الجمعة الماضي، بقسم الاستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي بمستشفى الرابطة.وأوضح الموقع أن هذه العملية بمثابة إنجاز طبي في مجال الطب والقطاع العمومي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774990_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a91e5186ecb540a252cc18ced818858c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
تونس… زراعة منظم ضربات القلب بتقنية متطورة
نجح فريق طبي تونسي من إجراء عملية ناجحة لزراعة منظم لضربات القلب يعمل بتقنية متطورة تعد الأولى من نوعها في تونس.
ذكر ذلك موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفريق التونسي تمكن من زراعة أول منظم ضربات القلب
بتقنية ''stimulation hisienne'' في إحدى المستشفيات التونسية.
ولفت الموقع إلى أن العملية جرت يوم الجمعة الماضي، بقسم الاستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي
بمستشفى الرابطة.
وأوضح الموقع أن هذه العملية
بمثابة إنجاز طبي في مجال الطب والقطاع العمومي.