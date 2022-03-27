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تونس… زراعة منظم ضربات القلب بتقنية متطورة
تونس… زراعة منظم ضربات القلب بتقنية متطورة
نجح فريق طبي تونسي من إجراء عملية ناجحة لزراعة منظم لضربات القلب يعمل بتقنية متطورة تعد الأولى من نوعها في تونس. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:31+0000
2022-03-27T10:31+0000
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ذكر ذلك موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفريق التونسي تمكن من زراعة أول منظم ضربات القلب بتقنية ''stimulation hisienne'' في إحدى المستشفيات التونسية.ولفت الموقع إلى أن العملية جرت يوم الجمعة الماضي، بقسم الاستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي بمستشفى الرابطة.وأوضح الموقع أن هذه العملية بمثابة إنجاز طبي في مجال الطب والقطاع العمومي.
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منوعات, الصحة

تونس… زراعة منظم ضربات القلب بتقنية متطورة

10:31 GMT 27.03.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Gadini / صحة القلب والضغط
صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Gadini /
نجح فريق طبي تونسي من إجراء عملية ناجحة لزراعة منظم لضربات القلب يعمل بتقنية متطورة تعد الأولى من نوعها في تونس.
ذكر ذلك موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفريق التونسي تمكن من زراعة أول منظم ضربات القلب بتقنية ''stimulation hisienne'' في إحدى المستشفيات التونسية.
ولفت الموقع إلى أن العملية جرت يوم الجمعة الماضي، بقسم الاستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي بمستشفى الرابطة.
وأوضح الموقع أن هذه العملية بمثابة إنجاز طبي في مجال الطب والقطاع العمومي.
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