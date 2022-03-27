https://arabic.sputniknews.com/20220327/حزب-الله-يؤكد-قدرته-على-مواجهة-أي-عدوان-إسرائيلي-ويحذر-من-رفض-العرض-الإيراني-1060536837.html

"حزب الله" يؤكد قدرته على مواجهة أي عدوان إسرائيلي ويحذر من رفض "العرض الإيراني"

"حزب الله" يؤكد قدرته على مواجهة أي عدوان إسرائيلي ويحذر من رفض "العرض الإيراني"

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن "المقاومة قادرة على مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان"، مشيراً أن "هذا العدو أصبح يائساً من إمكانية القضاء على... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T16:29+0000

2022-03-27T16:29+0000

2022-03-27T16:29+0000

أخبار إيران

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055806835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8564e1470cc7a31e45f5ff35e04acafb.jpg

وقال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، في كلمة له خلال حفل جنوبي لبنان، إن "البعض يحيك ويتآمر ويأتي بمشاريع جديدة من خلال السياسة والإعلام والحصار بهدف الضغط على المقاومة اللبنانية ولكنها قوية ولا خوف عليها من أي تأثيرات".وأكد صفي الدين أن "لبنان يعيش أزمة خانقة على مستوى فقدان المحروقات التي إن وجدت تكون بأسعار مرتفعة جدا، وكذلك لا يوجد كهرباء ولا مياه". وأضاف: "الخطر الحقيقي الآن هو على الأمن الغذائي كالقمح والاحتياجات الضرورية مثل الدواء، وهذه مشكلة في العالم كله وليس فقط في لبنان".وتابع: "كل من رفض العرض الإيراني في تأمين الكهرباء، والمساعدة في تأمين المواد الغذائية، هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين اليوم".وكان وزير الخارجية في إيران حسين أمير عبد اللهيان قال، عقب وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إن بلاده على استعداد لمواصلة التعاون التجاري مع إيران.وأكد عبد اللهيان أنه منذ زيارته السابقة إلى لبنان وحتى اليوم: "شهدنا تطورات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولى"، وتابع: "اهتمام إيران ولبنان بعلاقاتهما الثنائية يستدعي إجراء مشاورات دقيقة مع المسؤولين اللبنانيين".وشدد الوزير على "استعداد إيران لمواصلة التعاون مع لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري"، مشيرا أنه خلال لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ: "أعلنا استعداد إيران لبناء محتطين لتوليد الكهرباء بطاقة ألف ميغاواط وكذلك توسيع التعاون الاقتصادي الشامل معه".

https://arabic.sputniknews.com/20220220/إيران-تدعو-إلى-دعم-دولي-لاستقرار-لبنان-وأمنه-دون-تدخل-في-سياساته-الداخلية-1058897699.html

أخبار إيران

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم