https://arabic.sputniknews.com/20220327/حماس-تندد-بـقمة-النقب-بين-وزراء-عرب-وإسرائيل-لا-تخدم-سوى-العدو-1060530896.html

"حماس" تندد بـ"قمة النقب" بين وزراء عرب وإسرائيل... "لا تخدم سوى العدو"

"حماس" تندد بـ"قمة النقب" بين وزراء عرب وإسرائيل... "لا تخدم سوى العدو"

نددت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء اليوم الأحد، بقبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين على أرض فلسطين المحتلة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T14:59+0000

2022-03-27T14:59+0000

2022-03-27T14:59+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

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وجددت "حماس"، في بيان لها، "رفضها المطلق لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال"، مؤكدة أن "مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".وأشار البيان إلى "أبشع أنواع الاستيطان التي تتعرّض فيه هذه الأرض، والتهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وممارسة صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير"، لافتة إلى "السلوك الذي يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة وشعوبها الرافضة للتطبيع".ودعت "حماس"، "الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات تطبيعية مع الاحتلال إلى إعادة النظر فيها، انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال".وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، الجمعة الماضي، عن عقد "قمة دولية" في النقب، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة النقب، أو سميت بـ"قمة النقب".وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220327/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-جنوبي-البلاد-1060528432.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس