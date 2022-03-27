https://arabic.sputniknews.com/20220327/خلوصي-أكار-تركيا-حمت-الحدود-الجنوبية-الشرقية-للناتو-على-مدى-30-عاما-1060536699.html
خلوصي أكار: تركيا حمت الحدود الجنوبية الشرقية للناتو على مدى 30 عاما
خلوصي أكار: تركيا حمت الحدود الجنوبية الشرقية للناتو على مدى 30 عاما
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تفي بجميع مسؤولياتها تجاه الناتو وحلفائها، معتبرا أنها حمت الحدود الجنوبية الشرقية للحلف والاتحاد الأوروبي على مدى... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:46+0000
2022-03-27T16:46+0000
2022-03-27T16:46+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الهيكل المتغير للتحالفات الاستراتيجية" عقدت على هامش منتدى الدوحة في قطر الذي انطلق أمس ويختتم فعالياته اليوم، وفق وكالة الأناضول التركية.وقال أكار: "تركيا تفي بجميع مسؤولياتها تجاه الناتو وحلفائها وأصدقائها وشركائها، وتواصل دورها الفعال والبناء داخل الحلف في البلقان والشرق الأوسط وأفغانستان والقوقاز وأفريقيا".واعتبر وزير الدفاع التركي أن حلف الناتو "هو أهم وأنجح تحالف في التاريخ"، مضيفا أن "هناك حاجة إلى أعضاء أقوى ليصبح تحالفًا أقوى، لكن قيود التصدير غير العادلة التي يفرضها حلفاؤنا على بلدنا لا تؤثر فقط على تركيا، بل تؤثر أيضًا على الناتو".وقال إن بلاده "حمت الحدود الجنوبية الشرقية للناتو والاتحاد الأوروبي على مدى 30 عاما من الكثير من التهديدات والأزمات، وسعت دائما من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزراء الأتراك المعنيين، يسعون منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/أردوغان-يلتقي-الأمين-العام-لحلف-الناتو-في-أنطاليا-1059774702.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الناتو
خلوصي أكار: تركيا حمت الحدود الجنوبية الشرقية للناتو على مدى 30 عاما
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تفي بجميع مسؤولياتها تجاه الناتو وحلفائها، معتبرا أنها حمت الحدود الجنوبية الشرقية للحلف والاتحاد الأوروبي على مدى 30 عاما.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الهيكل المتغير للتحالفات الاستراتيجية" عقدت على هامش منتدى الدوحة في قطر الذي انطلق أمس ويختتم فعالياته اليوم، وفق وكالة الأناضول
التركية.
وقال أكار: "تركيا تفي بجميع مسؤولياتها تجاه الناتو وحلفائها وأصدقائها وشركائها، وتواصل دورها الفعال والبناء داخل الحلف في البلقان والشرق الأوسط وأفغانستان والقوقاز وأفريقيا".
واعتبر وزير الدفاع التركي أن حلف الناتو
"هو أهم وأنجح تحالف في التاريخ"، مضيفا أن "هناك حاجة إلى أعضاء أقوى ليصبح تحالفًا أقوى، لكن قيود التصدير غير العادلة التي يفرضها حلفاؤنا على بلدنا لا تؤثر فقط على تركيا، بل تؤثر أيضًا على الناتو".
وقال إن بلاده "حمت الحدود الجنوبية الشرقية للناتو والاتحاد الأوروبي على مدى 30 عاما من الكثير من التهديدات والأزمات، وسعت دائما من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضاف أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان والوزراء الأتراك المعنيين، يسعون منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية.