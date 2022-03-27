https://arabic.sputniknews.com/20220327/دراسة-تناول-هذه-الفاكهة-يساعد-على-الحماية-من-السرطان-1060525881.html
دراسة: تناول هذه الفاكهة يساعد على الحماية من السرطان
دراسة: تناول هذه الفاكهة يساعد على الحماية من السرطان
كشفت دراسة جديدة أن تناول فاكهة الكمثرى بانتظام، يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:10+0000
2022-03-27T13:10+0000
2022-03-27T13:10+0000
مجتمع
فواكه
الوقاية
السرطان
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وأفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، بأن الدراسة "تظهر الأبحاث أن الكمثرى تحتوي على مركبات مقاومة للطاقة يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطانات القاتلة"، مشيرا إلى أن "خبراء التغذية يشددون على تناول هذه الفاكهة بانتظام؛ لأنها توفر ثروة من المركبات النباتية المفيدة بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومنع الجلطات الدموية، مضيفة: "الإضافة إلى هذه التأثيرات، أثبتت بعض الدراسات أن الكمثرى يمكن أن تحمي أيضًا من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة".وأشار خبير التغذية البريطاني روب هوبس، إلى أن الكمثرى توفر ما يكفي من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لمنع ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، قائلا: "الكمثرى وجبة خفيفة صحية ونكهة، وهناك العديد من الطرق لتحضير الحلوى"، مضيفا: "قد ترغب أيضًا في إضافة هذه المكونات إلى جانب حليب الصويا لإنشاء عصير يخفض الكوليسترول... لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى [...] التأكد من أن الرجال على دراية بالدور المهم الذي تلعبه خيارات أسلوب حياتهم في حمايتهم".وتابع: "هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الكمثرى مفيدة للصحة العامة للرجال ، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو تناول الألياف أو الكوليسترول".
https://arabic.sputniknews.com/20210813/مثبتة-علميا-إجاصة-واحدة-يوميا-تغنيك-عن-منتجات-وصالونات-التجميل--1049836987.html
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مجتمع, فواكه, الوقاية, السرطان
دراسة: تناول هذه الفاكهة يساعد على الحماية من السرطان
كشفت دراسة جديدة أن تناول فاكهة الكمثرى بانتظام، يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان.
وأفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، بأن الدراسة "تظهر الأبحاث أن الكمثرى تحتوي على مركبات مقاومة للطاقة يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطانات القاتلة"، مشيرا إلى أن "خبراء التغذية يشددون على تناول هذه الفاكهة بانتظام؛ لأنها توفر ثروة من المركبات النباتية المفيدة بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومنع الجلطات الدموية، مضيفة: "الإضافة إلى هذه التأثيرات، أثبتت بعض الدراسات أن الكمثرى يمكن أن تحمي أيضًا من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة".
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "معدل الإصابة بالسرطان، انخفض مع زيادة استهلاك التفاح والكمثرى وكذلك الخضراوات الجذرية… والواقع أن نتائج هذا التقييم تضيف دليلا على وجود ارتباط عكسي كبير بين استهلاك الخضار ونسبة الإصابة بسرطان الرئة، وخاصة لدى المدخنين، فيما تُعزى هذه التأثيرات الوقائية أيضًا إلى الأنثوسيانين المضاد للأكسدة، المعروف بإعاقة تكوين الورم ونموه".
وأشار خبير التغذية البريطاني روب هوبس، إلى أن الكمثرى توفر ما يكفي من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لمنع ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، قائلا: "الكمثرى وجبة خفيفة صحية ونكهة، وهناك العديد من الطرق لتحضير الحلوى"، مضيفا: "قد ترغب أيضًا في إضافة هذه المكونات إلى جانب حليب الصويا لإنشاء عصير يخفض الكوليسترول... لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى [...] التأكد من أن الرجال على دراية بالدور المهم الذي تلعبه خيارات أسلوب حياتهم في حمايتهم".
وتابع: "هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الكمثرى مفيدة للصحة العامة للرجال ، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو تناول الألياف أو الكوليسترول".