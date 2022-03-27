https://arabic.sputniknews.com/20220327/دراسة-تناول-هذه-الفاكهة-يساعد-على-الحماية-من-السرطان-1060525881.html

دراسة: تناول هذه الفاكهة يساعد على الحماية من السرطان

دراسة: تناول هذه الفاكهة يساعد على الحماية من السرطان

كشفت دراسة جديدة أن تناول فاكهة الكمثرى بانتظام، يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T13:10+0000

2022-03-27T13:10+0000

2022-03-27T13:10+0000

مجتمع

فواكه

الوقاية

السرطان

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وأفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، بأن الدراسة "تظهر الأبحاث أن الكمثرى تحتوي على مركبات مقاومة للطاقة يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطانات القاتلة"، مشيرا إلى أن "خبراء التغذية يشددون على تناول هذه الفاكهة بانتظام؛ لأنها توفر ثروة من المركبات النباتية المفيدة بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومنع الجلطات الدموية، مضيفة: "الإضافة إلى هذه التأثيرات، أثبتت بعض الدراسات أن الكمثرى يمكن أن تحمي أيضًا من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة".وأشار خبير التغذية البريطاني روب هوبس، إلى أن الكمثرى توفر ما يكفي من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لمنع ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، قائلا: "الكمثرى وجبة خفيفة صحية ونكهة، وهناك العديد من الطرق لتحضير الحلوى"، مضيفا: "قد ترغب أيضًا في إضافة هذه المكونات إلى جانب حليب الصويا لإنشاء عصير يخفض الكوليسترول... لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى [...] التأكد من أن الرجال على دراية بالدور المهم الذي تلعبه خيارات أسلوب حياتهم في حمايتهم".وتابع: "هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الكمثرى مفيدة للصحة العامة للرجال ، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو تناول الألياف أو الكوليسترول".

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مجتمع, فواكه, الوقاية, السرطان