https://arabic.sputniknews.com/20220327/دريد-لحام-يثير-جدلا-بتصريحاته-عما-سمعه-داخل-رحم-والدته-فيديو-1060508254.html

دريد لحام يثير جدلا بتصريحاته عما سمعه داخل رحم والدته... فيديو

دريد لحام يثير جدلا بتصريحاته عما سمعه داخل رحم والدته... فيديو

أثار الفنان السوري، دريد لحام، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث تصريحات له، التي ‏يروي فيها ما سمعه داخل رحم والدته، وذلك بمناسبة عبد الأم. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T06:48+0000

2022-03-27T06:48+0000

2022-03-27T07:12+0000

مجتمع

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وقال دريد لحام في مقطع مصور نشره عبر قناته على "يوتيوب" :"يُقال إن الطفل يسمع ما يحصل في العالم الخارجي قبل ولادته، وبالفعل أنا استذكر هذه اللحظات عندما كنت جنينا في رحم أمي أثناء حملها في الشهر السابع".وتابع: "كنت أضع أذني على بطن أمي من الداخل، وأسمعهم يتحدثون عن البرد القارس، وعن عذاب السوريين على أيدي الفرنسيين، لكني كنت أشعر بالأمان في رحم أمي".وواصل الفنان السوري: "عندما أصبح عمري 9 أشهر في رحم أمي، رأيت يدا تمتد إلي لإخراجي إلى العالم الخارجي، وكنت أرفض الخروج بعد ما سمعته!".وفي نهاية رسالته المصورة، يغني دريد لحام أغنيته الشهيرة "يامو".وكان دريد لحام قد احتفل الشهر الماضي ببلوغه 88 عاما.‏كما انتهى دريد لحام مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل "على قيد الحب"، وهو من تأليف فادي قوشجي، والمخرج باسم السلكا، ويشارك في بطولته سلوم حداد وأسامة الروماني ومهيار خضور ونادين خوري وصباح الجزائري وعاصم حواط ومديحة كنيفاتي ويزن خليل ووفاء موصللي وروعة ياسين، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان.يشار إلى أن دريد لحام طاردته، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي شائعة تفيد بوفاته أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات، وخرجت نقابة الفنانين فرع دمشق لتنفي هذا.

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