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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-روسيا-تحاول-تقسيم-أوكرانيا-إلى-قسمين-1060514996.html
رئيس المخابرات الأوكرانية: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين
رئيس المخابرات الأوكرانية: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين
قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأحد، إن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:54+0000
2022-03-27T09:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وتابع بودانوف في بيان "إنها في الحقيقة محاولة لاقامة كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

رئيس المخابرات الأوكرانية: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين

09:54 GMT 27.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأحد، إن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة على البلاد بأكملها.
وتابع بودانوف في بيان "إنها في الحقيقة محاولة لاقامة كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا".
مضيفا أن أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تحتلها روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:42 GMT
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