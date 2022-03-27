https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-روسيا-تحاول-تقسيم-أوكرانيا-إلى-قسمين-1060514996.html
رئيس المخابرات الأوكرانية: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين
رئيس المخابرات الأوكرانية: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين
قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأحد، إن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:54+0000
2022-03-27T09:54+0000
2022-03-27T09:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018295_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_55a8d115adcf30b55e14acf09e863ea8.jpg
وتابع بودانوف في بيان "إنها في الحقيقة محاولة لاقامة كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018295_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ccda0b2b7307dd9a05c003807acd488.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس المخابرات الأوكرانية: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين
قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأحد، إن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة على البلاد بأكملها.
وتابع بودانوف في بيان "إنها في الحقيقة محاولة لاقامة كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا".
مضيفا أن أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تحتلها روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.