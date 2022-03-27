https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-لوغانسك-يوضح-تصريحه-حول-إجراء-استفتاء-على-الانضمام-إلى--روسيا-1060536989.html

رئيس لوغانسك يوضح تصريحه حول إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا

رئيس لوغانسك يوضح تصريحه حول إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا

قال رئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، إن سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية لا تستعد حاليًا لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T16:36+0000

2022-03-27T16:36+0000

2022-03-27T16:36+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وفي وقت سابق من اليوم، لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب.وأوضح باسيتشنيك: "اليوم، ردا على أسئلة الصحفيين الأجانب، أدليت بمثل هذا التصريح، وأعلم أنه تسبب في احتجاج سياسي وعامة خطير للغاية، لذلك أريد أن أقدم بعض التوضيحات. هذا هو رأيي الشخصي، الخاص بالتأكيد، نحن لا نقوم بأي إجراءات تهدف إلى إجراء استفتاء على أراضي الجمهورية في المستقبل القريب".وأضاف: "المهمة الأهم اليوم لقيادة وسكان جمهوريتنا هي إنهاء الحرب وتحرير أراضينا وإنقاذ سكاننا من الفاشية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-لوغانسك-لا-يستبعد-إجراء-استفتاء-بشأن-انضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1060511971.html

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العالم, روسيا