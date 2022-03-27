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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-لوغانسك-يوضح-تصريحه-حول-إجراء-استفتاء-على-الانضمام-إلى--روسيا-1060536989.html
رئيس لوغانسك يوضح تصريحه حول إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا
رئيس لوغانسك يوضح تصريحه حول إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا
قال رئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، إن سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية لا تستعد حاليًا لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:36+0000
2022-03-27T16:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وفي وقت سابق من اليوم، لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب.وأوضح باسيتشنيك: "اليوم، ردا على أسئلة الصحفيين الأجانب، أدليت بمثل هذا التصريح، وأعلم أنه تسبب في احتجاج سياسي وعامة خطير للغاية، لذلك أريد أن أقدم بعض التوضيحات. هذا هو رأيي الشخصي، الخاص بالتأكيد، نحن لا نقوم بأي إجراءات تهدف إلى إجراء استفتاء على أراضي الجمهورية في المستقبل القريب".وأضاف: "المهمة الأهم اليوم لقيادة وسكان جمهوريتنا هي إنهاء الحرب وتحرير أراضينا وإنقاذ سكاننا من الفاشية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-لوغانسك-لا-يستبعد-إجراء-استفتاء-بشأن-انضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1060511971.html
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العالم, روسيا

رئيس لوغانسك يوضح تصريحه حول إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا

16:36 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikovدبابة تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022
دبابة تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
قال رئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، إن سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية لا تستعد حاليًا لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب.
وأوضح باسيتشنيك: "اليوم، ردا على أسئلة الصحفيين الأجانب، أدليت بمثل هذا التصريح، وأعلم أنه تسبب في احتجاج سياسي وعامة خطير للغاية، لذلك أريد أن أقدم بعض التوضيحات. هذا هو رأيي الشخصي، الخاص بالتأكيد، نحن لا نقوم بأي إجراءات تهدف إلى إجراء استفتاء على أراضي الجمهورية في المستقبل القريب".
وأضاف: "المهمة الأهم اليوم لقيادة وسكان جمهوريتنا هي إنهاء الحرب وتحرير أراضينا وإنقاذ سكاننا من الفاشية".
الأراضي التي حررتها قوات لوغانسك الشعبية، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
رئيس لوغانسك لا يستبعد إجراء استفتاء بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا
08:49 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:16 GMT
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