https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-مجلس-أوروبا-هناك-ضرورة-لمواصلة-الحوار-مع-بوتين-لأنه-هو-من-يجلس-في-الكرملين-اليوم-1060545075.html

مجلس أوروبا: هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع بوتين لأنه هو من يجلس في الكرملين اليوم

مجلس أوروبا: هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع بوتين لأنه هو من يجلس في الكرملين اليوم

قال رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، أن هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بغض النظر عن الرغبة ذلك. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T22:12+0000

2022-03-27T22:12+0000

2022-03-27T22:41+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1049232618_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d51a25a549c09d6889274a59a4dcc82.jpg

بروكسل – سبوتنيك. وكتب ميشيل في تغريدة: "أنا أؤمن بصدق أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، لكنني أعتبر أن هناك ضرورة مواصلة الحوار مع فلاديمير بوتين، لأنه، إذا كان يعجبنا ذلك أو لا، هو من يجلس في الكرملين اليوم".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا