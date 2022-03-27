https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-مجلس-أوروبا-هناك-ضرورة-لمواصلة-الحوار-مع-بوتين-لأنه-هو-من-يجلس-في-الكرملين-اليوم-1060545075.html
مجلس أوروبا: هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع بوتين لأنه هو من يجلس في الكرملين اليوم
مجلس أوروبا: هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع بوتين لأنه هو من يجلس في الكرملين اليوم
قال رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، أن هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بغض النظر عن الرغبة ذلك. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T22:12+0000
2022-03-27T22:12+0000
2022-03-27T22:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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بروكسل – سبوتنيك. وكتب ميشيل في تغريدة: "أنا أؤمن بصدق أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، لكنني أعتبر أن هناك ضرورة مواصلة الحوار مع فلاديمير بوتين، لأنه، إذا كان يعجبنا ذلك أو لا، هو من يجلس في الكرملين اليوم".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلس أوروبا: هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع بوتين لأنه هو من يجلس في الكرملين اليوم
22:12 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 22:41 GMT 27.03.2022)
قال رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، أن هناك ضرورة لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بغض النظر عن الرغبة ذلك.
بروكسل – سبوتنيك
. وكتب ميشيل في تغريدة: "أنا أؤمن بصدق أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، لكنني أعتبر أن هناك ضرورة مواصلة الحوار مع فلاديمير بوتين، لأنه، إذا كان يعجبنا ذلك أو لا، هو من يجلس في الكرملين اليوم".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.