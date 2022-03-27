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رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية يغادر منصبه... "تركتها دون أي ديون للغير"
رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية يغادر منصبه... "تركتها دون أي ديون للغير"
أعلن وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، انتهاء عمله كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي.‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:47+0000
2022-03-27T09:47+0000
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وقال في بيان أصدره، أمس السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إنه تسلم منصبه في المدينة بتاريخ أغسطس/ آب 2014 بديون بلغت 185 مليون جنيه، وغادرها اليوم بصافي ربح 137.6 مليون جنيه، و"لا يوجد عليها أي ديون للغير"، بحسب قوله.وتوجه أسامة هيكل في بيانه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أنهم تعاونوا معه طوال هذه الفتره وساندوه بخبراتهم الواسعة.كما وجّه هيكل الشكر العاملين في المدينة، مؤكدا أنه لولاهم لما تحقق أي إنجاز، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد.وكان أسامة هيكل تقدم باستقالته من منصب وزير الإعلام المصري في نيسان/ أبريل 2021.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، بأن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة، بحسب منشور شاركته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".
https://arabic.sputniknews.com/20210725/إعلام-تعديل-وزاري-مرتقب-يشمل-أكثر-من-15-وزيرا-في-الحكومة-المصرية-1049654755.html
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رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية يغادر منصبه... "تركتها دون أي ديون للغير"

09:47 GMT 27.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIوزير الإعلام المصري أسامة هيكل
وزير الإعلام المصري أسامة هيكل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
وزير الإعلام المصري أسامة هيكل
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
أعلن وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، انتهاء عمله كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي.‏
وقال في بيان أصدره، أمس السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إنه تسلم منصبه في المدينة بتاريخ أغسطس/ آب 2014 بديون بلغت 185 مليون جنيه، وغادرها اليوم بصافي ربح 137.6 مليون جنيه، و"لا يوجد عليها أي ديون للغير"، بحسب قوله.
وتوجه أسامة هيكل في بيانه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أنهم تعاونوا معه طوال هذه الفتره وساندوه بخبراتهم الواسعة.
كما وجّه هيكل الشكر العاملين في المدينة، مؤكدا أنه لولاهم لما تحقق أي إنجاز، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد.
وكان أسامة هيكل تقدم باستقالته من منصب وزير الإعلام المصري في نيسان/ أبريل 2021.
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، بأن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة، بحسب منشور شاركته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".
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