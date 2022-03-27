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https://arabic.sputniknews.com/20220327/روغوزين-يمكن-لروسيا-العمل-على-برنامج-المريخ-مع-الصين-أو-دول-الخليج-العربي-1060522170.html
روغوزين: يمكن لروسيا العمل على برنامج المريخ مع الصين أو دول الخليج العربي
روغوزين: يمكن لروسيا العمل على برنامج المريخ مع الصين أو دول الخليج العربي
صرح دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، للصحفيين، اليوم الأحد، أنه بعد رفض الأوروبيين المشاركة في برنامج ExoMars-2022، يمكن لروسيا العمل مع شركاء... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:05+0000
2022-03-27T12:05+0000
روسيا
الصين
دميتري روغوزين
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وقال في حفل تذكاري مخصص لـ الذكرى 54 لوفاة يوري غاغارين: ""بأنفسنا، أو مع شريك آخر، وهو ما تتم مناقشته أيضًا... لا أستبعد أنه بدلاً من الأوروبيين سيكون لدينا شريك آخر، قد يكون الخليج العربي أو الصين".وأضاف روغوزين أن الأوروبيين قد لا يعيدون وحدة الإنزال الروسية "كازاتشوك" من مهمة ExoMars-2022. الآن المتخصصون التقنيون يناقشون هذه المسألة.
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روسيا, الصين, دميتري روغوزين

روغوزين: يمكن لروسيا العمل على برنامج المريخ مع الصين أو دول الخليج العربي

12:05 GMT 27.03.2022
© AP Photoنائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين
نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AP Photo
صرح دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، للصحفيين، اليوم الأحد، أنه بعد رفض الأوروبيين المشاركة في برنامج ExoMars-2022، يمكن لروسيا العمل مع شركاء من الصين أو دول الخليج العربي.
وقال في حفل تذكاري مخصص لـ الذكرى 54 لوفاة يوري غاغارين: ""بأنفسنا، أو مع شريك آخر، وهو ما تتم مناقشته أيضًا... لا أستبعد أنه بدلاً من الأوروبيين سيكون لدينا شريك آخر، قد يكون الخليج العربي أو الصين".

وأوضح أن روسيا لديها كل التقنيات اللازمة للتنظيم المستقل لبعثة إلى المريخ: السؤال الوحيد هو ما إذا كان يكفي تمويلنا لهذا المشروع - "أم أننا بحاجة إلى مستثمر".

وأضاف روغوزين أن الأوروبيين قد لا يعيدون وحدة الإنزال الروسية "كازاتشوك" من مهمة ExoMars-2022. الآن المتخصصون التقنيون يناقشون هذه المسألة.
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