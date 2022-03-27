https://arabic.sputniknews.com/20220327/زعيم-كوريا-الشمالية-قوتنا-لا-يمكن-مقايضتها--1060544078.html
زعيم كوريا الشمالية: قوتنا لا يمكن مقايضتها
زعيم كوريا الشمالية: قوتنا لا يمكن مقايضتها
قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، إن قوة الدفاع عن النفس الكورية لا يمكن مقايضتها. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:23+0000
2022-03-27T21:23+0000
2022-03-27T21:24+0000
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة "رويترز" التي نقلت عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يقول كيم إن كوريا الشمالية ستستمر في تطوير قدرات "الضرب الهائلة" لديها.وتابع كيم أن بلاده تعمل على تعزيز قواتها الاستراتيجية، وذلك في أثناء زيارته لعمال شاركوا في أكبر تجربة صاروخية في البلاد.والتقى كيم بأشخاص ساهموا في إطلاق أحد الصواريخ يوم الخميس الماضي، والذي قالت كوريا الشمالية إنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.أفادت وكالة أنباء يونهاب اليوم الأحد أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح النفق الرابع في موقع بونجري للتجارب النووية، مما يشير إلى الاستعدادات لتجربة نووية.في الوقت نفسه، وبحسب المعلومات الاستخباراتية، يجري العمل على إنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث، وكما قال أحد مصادر للوكالة، "سيكون من الممكن ترميم الموقع خلال شهر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية: قوتنا لا يمكن مقايضتها
21:23 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 21:24 GMT 27.03.2022)
قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، إن قوة الدفاع عن النفس الكورية لا يمكن مقايضتها.
وحسب وكالة "رويترز" التي نقلت عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يقول كيم إن كوريا الشمالية ستستمر في تطوير قدرات "الضرب الهائلة" لديها.
وتابع كيم أن بلاده تعمل على تعزيز قواتها الاستراتيجية، وذلك في أثناء زيارته لعمال شاركوا في أكبر تجربة صاروخية في البلاد.
والتقى كيم بأشخاص ساهموا في إطلاق أحد الصواريخ يوم الخميس الماضي، والذي قالت كوريا الشمالية إنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.
أفادت وكالة أنباء يونهاب اليوم الأحد أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح النفق الرابع في موقع بونجري للتجارب النووية
، مما يشير إلى الاستعدادات لتجربة نووية.
في الوقت نفسه، وبحسب المعلومات الاستخباراتية، يجري العمل على إنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث، وكما قال أحد مصادر للوكالة، "سيكون من الممكن ترميم الموقع خلال شهر".