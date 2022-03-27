https://arabic.sputniknews.com/20220327/ستيفاني-ويليامز-الليبيون-يريدون-إنهاء-الفوضى-والحرب-عبر-صناديق-الاقتراع-1060532021.html
ستيفاني ويليامز: الليبيون يريدون إنهاء الفوضى والحرب عبر صناديق الاقتراع
ستيفاني ويليامز: الليبيون يريدون إنهاء الفوضى والحرب عبر صناديق الاقتراع
أكدت مستشارة الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة، بالرغم من التصعيد السياسي الأخير. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:58+0000
2022-03-27T14:58+0000
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وقالت ويليامز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن "غالبية الليبيين يريدون حقا إنهاء 11 عاما من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية، عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع".وأوردت وليامز أن تأجيل الانتخابات دون تحديد تاريخ جديد في ضوء خلافات حادة بين الأطراف السياسية حول أسسها القانونية، فضلا عن ظهور مرشحين مثيرين للجدل، مثّل "خيبة أمل كبيرة" لليبيين، خصوصا بعد أن قام حوالي 2.8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات، إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020".وكان من المفترض أن تُجرى انتخابات، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، برعاية أممية ضمن إطار سلمي، يهدف لوضع حدّ لصراع معقد في البلاد ظهر بعد سقوط نظام الديكتاتور معمّر القذافي في العام 2011.واتخذ الصراع السياسي منعطفا جديدا، في آذار/مارس الفائت، حين اتخذ برلمان مقرّه طبرق (شرق) قرارا بالمصادقة على حكومة جديدة، في تحدٍ واضح لـ“حكومة الوحدة الوطنية“ برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرب).تم تعيين الدبيبة في إطار مسار سلمي تقوده الأمم المتحدة مهمته إيصال البلاد لانتخابات، وكان صرّح بأنه لن يمنح السلطة إلاّ لحكومة منتخبة.وهذا ما وضعه في مواجهة مع فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق المدعوم من البرلمان المنتخب في العام 2014، ومن الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، الذي شن هجوما عسكريا على "حكومة الوحدة الوطنية" في العاصمة طرابلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجزائر-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-ليبيا-مكسب-يجب-التمسك-به-1060520983.html
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أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
ستيفاني ويليامز: الليبيون يريدون إنهاء الفوضى والحرب عبر صناديق الاقتراع
أكدت مستشارة الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة، بالرغم من التصعيد السياسي الأخير.
وقالت ويليامز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن "غالبية الليبيين يريدون حقا إنهاء 11 عاما من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية، عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع".
وأضافت المستشارة الأممية: "هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية، وهناك صراع سياسي على من يتولى السلطة في طرابلس، ولكن يمكن تجاوز ذلك".
وأوردت وليامز أن تأجيل الانتخابات دون تحديد تاريخ جديد في ضوء خلافات حادة بين الأطراف السياسية حول أسسها القانونية، فضلا عن ظهور مرشحين مثيرين للجدل، مثّل "خيبة أمل كبيرة" لليبيين، خصوصا بعد أن قام حوالي 2.8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات، إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020".
وكان من المفترض أن تُجرى انتخابات، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، برعاية أممية ضمن إطار سلمي، يهدف لوضع حدّ لصراع معقد في البلاد ظهر بعد سقوط نظام الديكتاتور معمّر القذافي في العام 2011.
واتخذ الصراع السياسي منعطفا جديدا، في آذار/مارس الفائت، حين اتخذ برلمان مقرّه طبرق (شرق) قرارا بالمصادقة على حكومة جديدة، في تحدٍ واضح لـ“حكومة الوحدة الوطنية“ برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرب).
تم تعيين الدبيبة في إطار مسار سلمي تقوده الأمم المتحدة مهمته إيصال البلاد لانتخابات، وكان صرّح بأنه لن يمنح السلطة إلاّ لحكومة منتخبة.
وهذا ما وضعه في مواجهة مع فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق المدعوم من البرلمان المنتخب في العام 2014، ومن الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، الذي شن هجوما عسكريا على "حكومة الوحدة الوطنية" في العاصمة طرابلس.