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سفيرة إسرائيل لدى القاهرة: هناك تطور جدي للغاية في العلاقات بين البلدين

سفيرة إسرائيل لدى القاهرة: هناك تطور جدي للغاية في العلاقات بين البلدين

قالت أميرة أورون سفيرة تل أبيب لدى القاهرة، إن العلاقات بين البلدين شهدت "تطورا جديا للغاية" خلال العامين الماضيين. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T17:17+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أورون التي تشارك في "قمة النقب" مساء اليوم الأحد، مع وزراء الخارجية العرب، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت السفيرة الإسرائيلية: "هناك تطور جدي للغاية شهدته العلاقات خلال العامين الأخيرين وبالطبع خلال الفترة الأخيرة. وتقود وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا التطور بعزم وقوة".وأضافت لدى تعليقها على "قمة النقب": "هي قمة تاريخية خاصة جدا ومهمة جدا، وبالتحديد في هذا التوقيت".كما أشارت إلى المصلحة المصرية بالانضمام إلى مثل هذه القمة بالقول: "فكرة الحفاظ على الاستقرار والأمن هي مفتاح كل شيء".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، وصل وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب إلى إسرائيل للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تضم أيضا وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل مساء أمس والإسرائيلي يائير لابيد.ويشير مراقبون إلى أن القمة ستركز على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.والثلاثاء الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.وقالت الرئاسة المصرية وقتها، إن اللقاء بحث "تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".

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