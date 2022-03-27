https://arabic.sputniknews.com/20220327/سيئول-تكشف-سبب-استئنافها-مباحثات-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-مجلس-التعاون-الخليجي-1060535991.html
سيئول تكشف سبب استئنافها مباحثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
سيئول تكشف سبب استئنافها مباحثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن استئناف مباحثاتها مع مجلس التعاون الخليجي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بينهما سيضمن استقرار سلاسل التوريد للبلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:14+0000
2022-03-27T16:14+0000
2022-03-27T16:14+0000
كوريا الجنوبية
مجلس التعاون الخليجي
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وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب، أكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أنها تستهدف ضمان استقرار سلاسل التوريد إلى البلاد من خلال إبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي".وقال البيان: "اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس الغنية بالموارد لن تكون فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضا في ضمان استقرار سلاسل التوريد للبلاد، حيث يتمتع المجلس بإمكانات نمو كبيرة، ويبلغ عدد سكان دول المجلس 58.85 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24 ألف دولار".يشار إلى أن المباحثات حول اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية كانت قد بأت في العام 2007، وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات، خلال ثلاثة أعوام، ثم أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.وحسب بيانات الحكومة الكورية في عام 2020 يبلغ حجم التبادل التجاري بين امجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية 46.6 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20190715/إسرائيل-كوريا-الجنوبية-1042331699.html
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كوريا الجنوبية, مجلس التعاون الخليجي
سيئول تكشف سبب استئنافها مباحثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن استئناف مباحثاتها مع مجلس التعاون الخليجي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بينهما سيضمن استقرار سلاسل التوريد للبلاد.
وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب
، أكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أنها تستهدف ضمان استقرار سلاسل التوريد إلى البلاد من خلال إبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي".
وقال البيان: "اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس الغنية بالموارد لن تكون فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضا في ضمان استقرار سلاسل التوريد للبلاد، حيث يتمتع المجلس
بإمكانات نمو كبيرة، ويبلغ عدد سكان دول المجلس 58.85 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24 ألف دولار".
وكانت سيئول قد أعلنت أن الجولة الرابعة من المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي والخاصة باتفاقية التجارة الحرة سوف تبدأ غدا الاثنين، وتستمر حتى الـ31 من مارس/ آذار الجاري، في العاصمة سيئول.
يشار إلى أن المباحثات حول اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية كانت قد بأت في العام 2007، وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات، خلال ثلاثة أعوام، ثم أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.
وحسب بيانات الحكومة الكورية في عام 2020 يبلغ حجم التبادل التجاري بين امجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية 46.6 مليار دولار.