https://arabic.sputniknews.com/20220327/شاب-يضرب-رجلا-في-صالة-رياضية-بوزن-حديدي-ثقله-20-كغ-فيديو-1060507346.html
شاب يضرب رجلا في صالة رياضية بوزن حديدي ثقله 20 كغ... فيديو
شاب يضرب رجلا في صالة رياضية بوزن حديدي ثقله 20 كغ... فيديو
أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن على شاب بعدما هاجم رجلا في إحدى صالات كمال الأجسام باستخدام وزن حديدي يبلغ 20 كغ. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:02+0000
2022-03-27T06:02+0000
2022-03-27T06:29+0000
نادي الفيديو
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وسجلت كاميرات المراقبة الموجودة في النادي لحظة اعتداء شن ويليام ريان، باستخدام وزن حديدي على شاب آخر في النادي كان يمارس رفع الأثقال في وضع الاستلقاء.وبحسب ما نشرته صحيفة Independent البريطانية، فإن ريان تظاهر بالسقوط واندفع نحو الرجل، وضرب وجهه بالقرص الحديدي، ما أدى إلى سقوط الرجل على الفور، قبل أن يتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى.هذا وحكمت المحكمة بالسجن على ريان بـ19 شهرا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب يضرب رجلا في صالة رياضية بوزن حديدي ثقله 20 كغ... فيديو
06:02 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 27.03.2022)
أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن على شاب بعدما هاجم رجلا في إحدى صالات كمال الأجسام باستخدام وزن حديدي يبلغ 20 كغ.
وسجلت كاميرات المراقبة الموجودة في النادي لحظة اعتداء شن ويليام ريان، باستخدام وزن حديدي على شاب آخر في النادي كان يمارس رفع الأثقال في وضع الاستلقاء.
وبحسب ما نشرته صحيفة
Independent البريطانية، فإن ريان تظاهر بالسقوط واندفع نحو الرجل، وضرب وجهه بالقرص الحديدي، ما أدى إلى سقوط الرجل على الفور، قبل أن يتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى.
هذا وحكمت المحكمة بالسجن على ريان بـ19 شهرا.