عربي
الخارجية الأوكرانية: لا أساس قانوني للاستفتاءات الروسية في "المناطق المحتلة"
https://arabic.sputniknews.com/20220327/شركة-زيورخ-للتأمين-تفكر-في-إلغاء-شعار-z-خشية-التفسير-الخاطئ-1060520069.html
شركة زيورخ للتأمين تفكر في إلغاء شعار "Z" خشية التفسير الخاطئ
شركة زيورخ للتأمين تفكر في إلغاء شعار "Z" خشية التفسير الخاطئ
قامت شركة التأمين السويسرية Zurich Insurance Group بإزالة شعارها "Z" من وسائل التواصل الاجتماعي خشية أن يساء تفسيره على أنه تعبير عن دعم العملية العسكرية... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:32+0000
2022-03-27T11:32+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059882602_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_77bded1427f39e08a4a0000511fffe8c.jpg
صرحت شركة زيورخ للتأمين لصحيفة "تلغراف" يوم أمس السبت: "نقوم بإزالة استخدام الحرف" Z "مؤقتًا من المواقع الاجتماعية حيث قد يساء تفسيره"، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وستتخذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة".وفقًا لصحيفة "تلغراف"، يمكن للشركة إلغاء شعارها تمامًا، وهو حرف Z كبير أبيض على خلفية زرقاء.تعد شركة Zurich Insurance واحدة من أكبر شركات التأمين في أوروبا وتغطي أكثر من 210 دول ومنطقة.القوات الروسية تقوم بكتابة حرف Z على معداتها العسكرية وهو بحسب تفسير وزارة الدفاع الروسية اختصار لكلمة روسية "زا بابيدو" وتعني "من أجل النصر".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059882602_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_ce8cde54d703a8c2262443e5f9b73aaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

شركة زيورخ للتأمين تفكر في إلغاء شعار "Z" خشية التفسير الخاطئ

11:32 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022
عملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
قامت شركة التأمين السويسرية Zurich Insurance Group بإزالة شعارها "Z" من وسائل التواصل الاجتماعي خشية أن يساء تفسيره على أنه تعبير عن دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
صرحت شركة زيورخ للتأمين لصحيفة "تلغراف" يوم أمس السبت: "نقوم بإزالة استخدام الحرف" Z "مؤقتًا من المواقع الاجتماعية حيث قد يساء تفسيره"، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وستتخذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة".
وفقًا لصحيفة "تلغراف"، يمكن للشركة إلغاء شعارها تمامًا، وهو حرف Z كبير أبيض على خلفية زرقاء.
تعد شركة Zurich Insurance واحدة من أكبر شركات التأمين في أوروبا وتغطي أكثر من 210 دول ومنطقة.
القوات الروسية تقوم بكتابة حرف Z على معداتها العسكرية وهو بحسب تفسير وزارة الدفاع الروسية اختصار لكلمة روسية "زا بابيدو" وتعني "من أجل النصر".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала