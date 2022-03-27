https://arabic.sputniknews.com/20220327/شركة-زيورخ-للتأمين-تفكر-في-إلغاء-شعار-z-خشية-التفسير-الخاطئ-1060520069.html
شركة زيورخ للتأمين تفكر في إلغاء شعار "Z" خشية التفسير الخاطئ
شركة زيورخ للتأمين تفكر في إلغاء شعار "Z" خشية التفسير الخاطئ
قامت شركة التأمين السويسرية Zurich Insurance Group بإزالة شعارها "Z" من وسائل التواصل الاجتماعي خشية أن يساء تفسيره على أنه تعبير عن دعم العملية العسكرية... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:32+0000
2022-03-27T11:32+0000
2022-03-27T11:32+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059882602_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_77bded1427f39e08a4a0000511fffe8c.jpg
صرحت شركة زيورخ للتأمين لصحيفة "تلغراف" يوم أمس السبت: "نقوم بإزالة استخدام الحرف" Z "مؤقتًا من المواقع الاجتماعية حيث قد يساء تفسيره"، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وستتخذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة".وفقًا لصحيفة "تلغراف"، يمكن للشركة إلغاء شعارها تمامًا، وهو حرف Z كبير أبيض على خلفية زرقاء.تعد شركة Zurich Insurance واحدة من أكبر شركات التأمين في أوروبا وتغطي أكثر من 210 دول ومنطقة.القوات الروسية تقوم بكتابة حرف Z على معداتها العسكرية وهو بحسب تفسير وزارة الدفاع الروسية اختصار لكلمة روسية "زا بابيدو" وتعني "من أجل النصر".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059882602_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_ce8cde54d703a8c2262443e5f9b73aaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة زيورخ للتأمين تفكر في إلغاء شعار "Z" خشية التفسير الخاطئ
قامت شركة التأمين السويسرية Zurich Insurance Group بإزالة شعارها "Z" من وسائل التواصل الاجتماعي خشية أن يساء تفسيره على أنه تعبير عن دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
صرحت شركة زيورخ للتأمين لصحيفة "تلغراف" يوم أمس السبت: "نقوم بإزالة استخدام الحرف" Z "مؤقتًا من المواقع الاجتماعية حيث قد يساء تفسيره"، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب
وستتخذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة".
وفقًا لصحيفة "تلغراف"، يمكن للشركة إلغاء شعارها تمامًا، وهو حرف Z كبير أبيض على خلفية زرقاء.
تعد شركة Zurich Insurance واحدة من أكبر شركات التأمين في أوروبا وتغطي أكثر من 210 دول ومنطقة.
القوات الروسية تقوم بكتابة حرف Z على معداتها العسكرية وهو بحسب تفسير وزارة الدفاع الروسية اختصار لكلمة روسية "زا بابيدو" وتعني "من أجل النصر".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.