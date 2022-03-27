https://arabic.sputniknews.com/20220327/شون-بن-يهدد-بإذابة-جوائز-أوسكار-الخاصة-به-على-الملأ-في-حال-تجاهل-طلبه-1060524374.html

شون بن يهدد بإذابة جوائز أوسكار الخاصة به على الملأ في حال تجاهل طلبه

شون بن يهدد بإذابة جوائز أوسكار الخاصة به على الملأ في حال تجاهل طلبه

هدد الممثل الأمريكي، شون بن، من أنه سيذيب جوائز أوسكار الخاصة به، في حال عدم تحقيق طلبه ‏خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقامة غدا الاثنين، في هوليوود.‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T12:36+0000

2022-03-27T12:36+0000

2022-03-27T12:36+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103724/44/1037244410_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_37f853582b4a0b0c24843f3e9a49d888.jpg

وقال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه سيذيب تماثيل الأوسكار الخاصة به على الملأ، إذا رفضت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة استضافة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الحفل غدا.أوضح: "لا يوجد شيء أعظم يمكن أن تفعله جوائز الأوسكار من منح زيلينسكي فرصة للتحدث إلينا جميعا، أفهم أنه تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك، لكن هذا ليس تعليقي على ما إذا كان زيلينسكي أراد ذلك أم لا".ووصف شون بن في تصريحاته أن أي نقص محتمل في دعم حفل توزيع جوائز الأوسكار للشعب الأوكراني بأنه "أكثر اللحظات فظاعة في كل تاريخ هوليوود".ونال شون بن جائزتي أوسكار خلال مشواره الفني، الأولى في عام 2003 عن فيلم "Mystic River"، والثانية في عام 2008 عن دوره في فيلم "Milk".وفي الأسبوع الماضي، قالت الممثلة الأمريكية الكوميدي، إيمي شومر، وهي إحدى المقدمات الثلاثة لحفل جوائز أوسكار 2022، إنها اقترحت "طريقة لإدخال القمر الصناعي إلى الرئيس الأوكراني من أجل التحدث أو عمل تسجيل له يبث خلال الحفل"، لكنها أشارت إلى أن اقتراحها لم يكن مرحبا به من جانب أعضاء الأكاديمية.وسيتم إقامة حفل جوائز الأوسكار الـ94، غدا الاثنين، على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/منظمو-الأوسكار-يرفضون-ظهور-زيلينسكي-في-حفل-جوائزه-الأسبوع-المقبل-1060272092.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات