عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220327/شون-بن-يهدد-بإذابة-جوائز-أوسكار-الخاصة-به-على-الملأ-في-حال-تجاهل-طلبه-1060524374.html
شون بن يهدد بإذابة جوائز أوسكار الخاصة به على الملأ في حال تجاهل طلبه
شون بن يهدد بإذابة جوائز أوسكار الخاصة به على الملأ في حال تجاهل طلبه
هدد الممثل الأمريكي، شون بن، من أنه سيذيب جوائز أوسكار الخاصة به، في حال عدم تحقيق طلبه ‏خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقامة غدا الاثنين، في هوليوود.‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:36+0000
2022-03-27T12:36+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103724/44/1037244410_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_37f853582b4a0b0c24843f3e9a49d888.jpg
وقال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه سيذيب تماثيل الأوسكار الخاصة به على الملأ، إذا رفضت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة استضافة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الحفل غدا.أوضح: "لا يوجد شيء أعظم يمكن أن تفعله جوائز الأوسكار من منح زيلينسكي فرصة للتحدث إلينا جميعا، أفهم أنه تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك، لكن هذا ليس تعليقي على ما إذا كان زيلينسكي أراد ذلك أم لا".ووصف شون بن في تصريحاته أن أي نقص محتمل في دعم حفل توزيع جوائز الأوسكار للشعب الأوكراني بأنه "أكثر اللحظات فظاعة في كل تاريخ هوليوود".ونال شون بن جائزتي أوسكار خلال مشواره الفني، الأولى في عام 2003 عن فيلم "Mystic River"، والثانية في عام 2008 عن دوره في فيلم "Milk".وفي الأسبوع الماضي، قالت الممثلة الأمريكية الكوميدي، إيمي شومر، وهي إحدى المقدمات الثلاثة لحفل جوائز أوسكار 2022، إنها اقترحت "طريقة لإدخال القمر الصناعي إلى الرئيس الأوكراني من أجل التحدث أو عمل تسجيل له يبث خلال الحفل"، لكنها أشارت إلى أن اقتراحها لم يكن مرحبا به من جانب أعضاء الأكاديمية.وسيتم إقامة حفل جوائز الأوسكار الـ94، غدا الاثنين، على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/منظمو-الأوسكار-يرفضون-ظهور-زيلينسكي-في-حفل-جوائزه-الأسبوع-المقبل-1060272092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103724/44/1037244410_396:0:2920:1893_1920x0_80_0_0_0590cfd07810838b4caafa66cea5d0ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

شون بن يهدد بإذابة جوائز أوسكار الخاصة به على الملأ في حال تجاهل طلبه

12:36 GMT 27.03.2022
© AP Photo / Francois Moriشون بن
شون بن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
شون بن
© AP Photo / Francois Mori
هدد الممثل الأمريكي، شون بن، من أنه سيذيب جوائز أوسكار الخاصة به، في حال عدم تحقيق طلبه ‏خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقامة غدا الاثنين، في هوليوود.‏
وقال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه سيذيب تماثيل الأوسكار الخاصة به على الملأ، إذا رفضت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة استضافة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الحفل غدا.
أوضح: "لا يوجد شيء أعظم يمكن أن تفعله جوائز الأوسكار من منح زيلينسكي فرصة للتحدث إلينا جميعا، أفهم أنه تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك، لكن هذا ليس تعليقي على ما إذا كان زيلينسكي أراد ذلك أم لا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
منظمو الأوسكار يرفضون ظهور زيلينسكي في حفل جوائزه الأسبوع المقبل
21 مارس, 15:23 GMT
ووصف شون بن في تصريحاته أن أي نقص محتمل في دعم حفل توزيع جوائز الأوسكار للشعب الأوكراني بأنه "أكثر اللحظات فظاعة في كل تاريخ هوليوود".
ونال شون بن جائزتي أوسكار خلال مشواره الفني، الأولى في عام 2003 عن فيلم "Mystic River"، والثانية في عام 2008 عن دوره في فيلم "Milk".
وفي الأسبوع الماضي، قالت الممثلة الأمريكية الكوميدي، إيمي شومر، وهي إحدى المقدمات الثلاثة لحفل جوائز أوسكار 2022، إنها اقترحت "طريقة لإدخال القمر الصناعي إلى الرئيس الأوكراني من أجل التحدث أو عمل تسجيل له يبث خلال الحفل"، لكنها أشارت إلى أن اقتراحها لم يكن مرحبا به من جانب أعضاء الأكاديمية.
وسيتم إقامة حفل جوائز الأوسكار الـ94، غدا الاثنين، على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала