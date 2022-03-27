https://arabic.sputniknews.com/20220327/طعام-يقلل-مخاطر-أمراض-القلب-والأوعية-الدموية-1060544832.html
طعام يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية
طعام يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية
كشفت دراسة جديدة عن طعام قالت إنه يمكن أن يساعد بشكل كبير في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:36+0000
2022-03-27T21:36+0000
2022-03-27T21:36+0000
الصحة
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ووجدت الدراسة المنشورة في Clinical Nutrition أن فول الصويا، كونه غنيا بالألياف والفيتامينات والمعادن المغذية التي تحسن عمل الأمعاء والجهاز الهضمي يمكن أن يؤثر إيجابا على صحة القلب.وشارك في الدراسة التي استمرت على مدى 4 شهور 23 من كبار السن الأصحاء (بين 60-70 عاما)، أدرجوا فول الصويا ضمن نظامهم الغذائي.ووجد الباحثون في نهاية الدراسة أن لديهم مستويات أقل من بعض علامات مخاطر استقلاب القلب بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الضار والضغط الشرياني.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طعام يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية
كشفت دراسة جديدة عن طعام قالت إنه يمكن أن يساعد بشكل كبير في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووجدت الدراسة
المنشورة في Clinical Nutrition أن فول الصويا، كونه غنيا بالألياف والفيتامينات والمعادن المغذية التي تحسن عمل الأمعاء والجهاز الهضمي يمكن أن يؤثر إيجابا على صحة القلب.
وشارك في الدراسة التي استمرت على مدى 4 شهور 23 من كبار السن الأصحاء (بين 60-70 عاما)، أدرجوا فول الصويا
ضمن نظامهم الغذائي.
ووجد الباحثون في نهاية الدراسة أن لديهم مستويات أقل من بعض علامات مخاطر استقلاب القلب بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الضار والضغط الشرياني.