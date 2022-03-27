https://arabic.sputniknews.com/20220327/عاهل-الأردن-يزور-الضفة-الغربية-غدا-للقاء-الرئيس-عباس-1060538254.html
عاهل الأردن يزور الضفة الغربية غدا للقاء الرئيس عباس
عاهل الأردن يزور الضفة الغربية غدا للقاء الرئيس عباس
يجري عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، غدا الاثنين، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به التلفزيون الفلسطيني. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:54+0000
2022-03-27T16:54+0000
2022-03-27T16:54+0000
أخبار الضفة الغربية
ملك الأردن عبدالله الثاني
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ويتوقع أن تتناول زيارة عاهل الأردن إلى رام الله جهود خفض التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان، وفق وكالة "رويترز".ويُخشى من تدهور الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين واليهود في الضفة والقدس خلال شهر رمضان والذي ينطوي على أهمية خاصة للمسلمين، مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.وما يزيد من تلك المخاوف، هو احتفال اليهود بعيد الفصح خلال شهر رمضان في الفترة بين 15 إلى 22 أبريل/نيسان، وهو العيد الذي يشهد توافد آلاف المستوطنين إلى مدينة القدس الشرقية، حيث يقتحمون المسجد الأقصى ويتلون صلوات تلمودية داخله.وستتزامن زيارة الملك عبد الله إلى الضفة الغربية، مع قمة تستضيفها إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في مستوطنة سديه بوكر في النقب، يتوقع أن يخصص الجزء الأكبر منها لبحث الملف الإيراني.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, ملك الأردن عبدالله الثاني
عاهل الأردن يزور الضفة الغربية غدا للقاء الرئيس عباس
يجري عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، غدا الاثنين، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به التلفزيون الفلسطيني.
ويتوقع أن تتناول زيارة عاهل الأردن إلى رام الله جهود خفض التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان، وفق وكالة "رويترز".
ويُخشى من تدهور الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين واليهود في الضفة والقدس
خلال شهر رمضان والذي ينطوي على أهمية خاصة للمسلمين، مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وما يزيد من تلك المخاوف، هو احتفال اليهود بعيد الفصح خلال شهر رمضان في الفترة بين 15 إلى 22 أبريل/نيسان، وهو العيد الذي يشهد توافد آلاف المستوطنين إلى مدينة القدس الشرقية، حيث يقتحمون المسجد الأقصى ويتلون صلوات تلمودية داخله.
وستتزامن زيارة الملك عبد الله إلى الضفة الغربية، مع قمة
تستضيفها إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في مستوطنة سديه بوكر في النقب، يتوقع أن يخصص الجزء الأكبر منها لبحث الملف الإيراني.