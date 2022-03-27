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https://arabic.sputniknews.com/20220327/عباس-الأولوية-لحل-سياسي-ينهي-الاحتلال-الإسرائيلي-لفلسطين-ويجب-أن-ترعاه-قرارات-الشرعية-الدولية-1060539013.html
عباس: الأولوية لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويجب أن ترعاه قرارات الشرعية الدولية
عباس: الأولوية لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويجب أن ترعاه قرارات الشرعية الدولية
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، إن الأولوية لحل سياسي ينهي "الاحتلال الإسرائيلي" لفلسطين. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T17:05+0000
2022-03-27T17:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وتابع الرئيس أنه يجب أن يكون هذا الحل تحت رعاية الرباعية الدولية، وقرارات الشرعية الدولية.
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أخبار فلسطين اليوم

عباس: الأولوية لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويجب أن ترعاه قرارات الشرعية الدولية

17:05 GMT 27.03.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANالرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين رام الله، الضفة الغربية 26 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين رام الله، الضفة الغربية 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، إن الأولوية لحل سياسي ينهي "الاحتلال الإسرائيلي" لفلسطين.
وتابع الرئيس أنه يجب أن يكون هذا الحل تحت رعاية الرباعية الدولية، وقرارات الشرعية الدولية.
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